Costa Rica será sede de la edición 76 de Miss Universo, en 2027. (JAYDEE LEE/Getty Images via AFP)

Costa Rica será sede de Miss Universo 2027. La confirmación se dio este martes 24 de noviembre, durante la gala de elección y coronación de Miss Universo 2026, realizada en San Juan, Puerto Rico.

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La noticia generó expectativa sobre el lugar que albergará la final del certamen. En una entrevista compartida por Canal Opa!, Yessenia Ramírez mencionó dos espacios que se están considerando: el Estadio Nacional y el Centro de Convenciones.

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Al ser consultada por Mahyla Roth sobre dónde se realizará la final, Ramírez explicó que la organización lleva cerca de un año trabajando en el proyecto y que debe valorar la infraestructura disponible para recibir a las candidatas y al público.

“Estamos pensando en el Estadio Nacional, tenemos infraestructura hotelera, aeroportuaria que es importante, vamos a recibir muchísimos turistas, así que en el Estadio Nacional, Centro de Convenciones...”, expresó.

Yessenia Ramírez mencionó el Estadio Nacional como una de las opciones que se valoran. (Foto: Instagram Miss Universe./Foto: Instagram Miss Universe.)

Las candidatas visitarían distintas comunidades

Ramírez también señaló que la intención es llevar a las participantes por las provincias y comunidades del país, con el objetivo de mostrar distintos destinos y promover a Costa Rica.

“Vamos a estar visitando todas las provincias, las comunidades con las candidatas. Esto es para exponer nuestro país, disfrutarlo y potenciarlo de frontera a frontera”, agregó.

Aunque el Estadio Nacional y el Centro de Convenciones fueron mencionados durante la entrevista, todavía no se confirmó cuál será la sede de la final ni dónde se realizarán las demás actividades.

Costa Rica será sede de la edición 76

La edición de 2027 será la número 76 de Miss Universo y marcará la primera vez que Costa Rica reciba la final del concurso.

En 2023, el certamen se realizó en El Salvador, también en Centroamérica.