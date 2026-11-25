Tras días de especulación y dudas, la organización Miss Universo confirmó este martes que la edición 2027 del certamen de belleza se realizará en Costa Rica.

Costa Rica albergará el Miss Universo 2027. (Foto: Instagram Miss Universe./Foto: Instagram Miss Universe.)

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El anunció se hizo este martes 24 de noviembre durante la gala de elección y coronación de la miss Universo 2026, que se realizó en San Juan, Puerto Rico.

El nombre de Costa Rica como sede del principal concurso de belleza lleva meses sonando y tomó fuerza en los últimos días hasta que se confirmara este martes.

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Será la primera vez que nuestro país albergue la final del certamen, que en 2023 se realizó en El Salvador y acercó el evento a Centroamérica.