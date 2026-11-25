A Mariale Acosta la cuerda no le dio más en el Miss Universo 2026 y quedó en el camino en sus intenciones de ganar la corona del principal certamen de belleza del mundo.

Si bien la costarricense avanzó a la primera ronda de clasificación del concurso (el top 30) y tuvo oportunidad de mostrar sus dotes en una pasarela en traje de baño; en el segundo corte, la herediana quedó por fuera.

Mariale Acosta deslumbró en la pasarela en traje de baño, a la que tuvo derecho tras clasificar al top 30. (Captura/Captura)

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Las 30 semifinalistas se redujeron a 12 y el nombre de la tica no estuvo entre las participantes anunciadas este martes en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, sede de la competencia.

Las clasificadas fueron Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Colombia, Nicaragua, Venezuela, República Democrática del Congo y Francia.

Mariale Acosta lució su belleza en la pasarela en traje de baño. (Captura/Captura)

Esto dijo la costarricense horas antes

Horas antes de la gala final del concurso, Acosta había dicho que aceptaría con humildad los resultados que obtuviera.

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“Con humildad, aceptaré el lugar en el que Dios me quiera poner, pero con la fe intacta y la convicción de que los costarricenses somos capaces de conquistar cualquier escenario del mundo”, escribió Acosta en Instagram el lunes por la noche.