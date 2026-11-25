Aunque Mariale Acosta sumó una nueva clasificación para Costa Rica en el Miss Universo en los 72 años que tiene el país de participar en el certamen, la herediana no hizo historia.

Miss Universo Costa Rica 2026 se quedó en el camino en sus intenciones de ganar la primera corona del concurso internacional de belleza para Costa Rica, pues solo logró avanzar al primer “top”.

Luego de que las candidatas se presentaran una a una ante el universo, la organización anunció el primer corte de clasificadas. Consistió en un grupo de 30 mujeres elegidas de entre las 116 participantes de todo el mundo que buscaron el título.

Mariale Acosta pudo desfilar en la pasarela en traje de baño gracias a que clasificó al top 30. Fotorafía: Instagram Miss Universe. (Foto: Instagram Miss Universe./Foto: Instagram Miss Universe.)

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Ese grupo de semifinalistas se definió por el desempeño de cada una durante la entrevista del jurado, que en el caso de la tica fue el jueves pasado; y de la gala preliminar, que se realizó el domingo anterior.

Además de Acosta, en ese top también clasificaron las representantes de Nueva Zelanda, Chile, Brasil, India, Países Bajos, Turcos y Caicos, Perú, Cuba, Serbia, República Dominicana, Curazao, Estados Unidos, Israel, Ecuador (escogida por el público), Puerto Rico, Tanzania, México, Guinea, Colombia, Ucrania, Panamá, Uganda, Filipinas, Francia, Etiopía, Bélgica, Venezuela, República Democrática del Congo y Nicaragua.

Acosta fue octava tica en clasificar a un top de Miss Universo en 72 años

Mariale logró entrar a ese “top”; sin embargo, en la siguiente etapa, la de 12 semifinalistas, no avanzó.

Las elegidas de esa instancia fueron: Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Colombia, Nicaragua, Venezuela, República Democrática del Congo y Francia.

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A pesar de su eliminación, la tica aportó la octava clasificación de Costa Rica en ese concurso desde 1954, la primera vez que nuestro país disputó ese título.

Mariale Acosta sumó la octava clasificación de Costa Rica a un top del Miss Universo. Fotografía: Instagram Miss Universe. (Foto; Instagram Miss Universe. /Foto; Instagram Miss Universe.)

Si bien Mariale sumó un nuevo avance para el país, el paso que dio no fue suficiente para desbancar a las costarricenses que han estado más cerca de la corona.

Las reinas de belleza que más lejos han llegado en la competencia internacional son Nancy Soto, en el Miss Universo 2004; Johanna Solano, en el Miss Universo 2011; Natalia Carvajal, en el Miss Universo 2018, e Ivonne Cerdas en el Miss Universo 2020.

Todas ellas avanzaron al top 10 en sus respectivas ediciones del concurso y se posicionaron en la sétima posición.

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Otras clasificaciones en el Miss Universo

La primera vez que nuestro país clasificó en un top del Miss Universo fue en 1954, cuando debutó en ese certamen con Marian Esquivel McKeown, quien finalizó en el octavo puesto. En 2013, Fabiana Granados avanzó al top 16 y finalizó en la posición número 12.

En 2025, Mahyla Roth sumó un nuevo pase para Costa Rica. Ella clasificó al top 30 y finalizó en el puesto 16.

Otra costarricense que tuvo un gran desempeño en el Miss Universo fue Maribel Guardia. Si bien la actriz y cantante no entró a ningún grupo semifinalista que la acercara a la corona, ella se dejó el título de Miss Fotogénica, en la edición de 1978.

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Lo que dijo Mariale antes de la gala final

Horas antes de la gala de elección y coronación, Mariale expresó que aceptaría los resultados convencida de que Dios guiaría su paso por esa competencia.

“Con humildad, aceptaré el lugar en el que Dios me quiera poner, pero con la fe intacta y la convicción de que los costarricenses somos capaces de conquistar cualquier escenario del mundo”, escribió la reina de belleza.

En el mismo mensaje, la costarricense también recordó las veces que recibió críticas por su color de piel y su origen, comentarios que ignoró y que la llevaron hasta el escenario internacional donde deslumbró este martes.

“Muchas veces me hicieron creer que ser hija de migrantes, mujer negra y costarricense limitaría mis posibilidades. En algún momento casi lo creí. Hoy entiendo que nada de eso me limita”, escribió.

Pasarela en traje de baño de Mariale Acosta en el Miss Universo 2026

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