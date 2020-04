View this post on Instagram

Hago esta publicación para aclarar un rumor que se ha estado difundiendo en redes sociales; de que yo el día de ayer estaba surfeando en alguna playa de Guanacaste... Confirmo de una manera contundente que esa persona señalada en la foto no soy Yo, he recibo una serie de comentarios, mensajes negativos e insultos hacia mi persona... . Por el contrario, yo he estado frente de mi negocio cumpliendo a cabalidad con lo establecido por el ministerio de salud para seguir trabajando y así no llegar al despedido de mis colaboradores, y de esta manera sigan llevando el sustento a sus casas. Muchos de ustedes son testigos. . Reprocho el hecho de no respetar las órdenes y recomendaciones que han establecido nuestras autoridades competentes respecto al covid 19. Me duele muchísimo ver qué mucha gente de una manera irresponsable hacen caso omiso a esta emergencia nacional y se ponen en riesgo ellos mismos y sus familias. Todos queremos volver a la normalidad, todos queremos abrazarnos, besarnos y compartir en lugares que nos gusta... Pero este no es el momento... Ya llegará 💪🏽❤️🇨🇷 gracias! Seguimos en la lucha y respetando a nuestras autoridades! . . #yomequedoencasa #yomecuido #porcostarica #gratitud