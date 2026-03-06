Conocido locutor sorprende a sus oyentes al anunciar que deja programa de radio

El reconocido locutor Mauricio “Mau” Alvarado sorprendió a sus seguidores al anunciar que este viernes se despide de uno de los proyectos radiales que lo acompañó durante varios años.

A través de sus redes sociales, el también animador del programa Sábado feliz de Teletica contó que llegó el momento de cerrar un ciclo muy importante en su carrera: su participación en el espacio Back in Time, de Planet 107.5. F.M.

“Hoy cierro un capítulo muy especial. Hace casi cinco años tuve el privilegio de ser parte del nacimiento de Back in Time… un proyecto que nació con una idea muy simple: volver a conectar con la música que marcó nuestras vidas”, escribió el locutor.

Alvarado explicó que este será su último programa, por lo que quiso agradecer a todas las personas que lo acompañaron a lo largo de este tiempo a través de la radio.

“Hoy llega mi último programa, mi last show, pero me voy profundamente agradecido con todos los que estuvieron al otro lado de la radio, acompañando cada canción, cada historia y cada recuerdo”, agregó.

Aunque no detalló cuáles serán sus próximos pasos, el comunicador dejó entrever que vienen nuevos proyectos en su camino.

“Cierro este capítulo con gratitud… y con la certeza de que vienen cosas muy lindas y nuevos caminos por recorrer. La música sigue… los recuerdos también”, concluyó.