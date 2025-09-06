Sábado ¿feliz?: así reacciona el público al reestreno del programa de Teletica

Sábado feliz inició una nueva era este 6 de setiembre en Teletica. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

El sonado reestreno de Sábado feliz al fin salió a la luz y la gente ya comenzó a dar sus opiniones respecto a la nueva propuesta de Teletica.

A las 2 de la tarde de este 6 de setiembre, el legendario programa de canal 7 se relanzó con nueva imagen, presentadores y concursos tras 25 años en la pantalla de canal 7.

Pero, ¿qué dice el público sobre esta nueva versión del programa?

La Teja recopiló algunas de las primeras impresiones que ha dejado la gente en la página de Facebook de Teletica, así como otras opiniones expresadas por la audiencia de este medio en nuestras redes sociales, tras compartir la noticia de lo que dijo Mauricio Hoffmann al inicio de esta temporada del programa.

Este es el nuevo elenco de Sábado feliz. Fotografía: Cortesía Johnny López. (Instagram/Instagram)

“Estoy viendo el programa y nada que ver, ya se perdió la esencia del mismo”, “excelente programa para disfrutar un sábado en la tarde, hacía mucha falta un formato de este tipo”, “para adelante, bendiciones. Está muy lindo”, “hasta el momento muy aburrido, no tiene esa chispa que le ponían Natalia y Mau. Realmente, el formato es una copia de El Chinamo, el programa original ya no es. Quitaron la dinámica de don Nelson (Hoffmann), que era muy bueno en cada corte publicitario. ¡Qué lástima!”, “nada que ver. Antes no me perdía ni un solo programa, a partir de hoy no lo vuelvo a ver”, se lee en los comentarios de las redes de canal 7.

En el Facebook de La Teja, la gente opinó: “Ese programa, mientras esté Mau presente, seguirá vivo. Él se está ganando el cariño de los costarricenses, al igual que su señor padre don Nelson”, “yo amaba ver Sábado feliz, pero definitivamente se ve mucho desorden y se nota que no saben ni qué decir. Mimi no para de hablar. Vamos a ver más adelante a todos con más confianza”, “¡qué triste, nada que ver! Ya mejor cambiar canal”.

“No, no me gusta… Extraño a Natalia. Mucho escándalo y Mimi habla, habla y habla, me tiene locaaaa... Extraño Sábado Feliz, el de siempre. No me critiquen, solo tengo una nostalgia fatal… Extraño la voz de don Nelson y sus adivinanzas y juegos… ya nada es igual…”, consideró otra televidente.

Alonso Solís fue parte de los artistas nacionales invitados al estreno de la nueva temporada de Sábado feliz. (Captura/Captura)

Usted, ¿vio el programa? ¿Qué le pareció?

