Alonso Solís hizo algo en el nuevo Sábado feliz que jamás había hecho y Mauricio Hoffmann le pegó color

Alonso Solís participó en el relanzamiento del programa de canal 7 como parte de la oferta musical del reestreno

Por Manuel Herrera
Alonso Solís, Mauricio Hoffmann
Mauricio Hoffmann le pegó color a Alonso Solís en el reestreno de Sábado feliz. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Alonso Solís jamás había hecho en su vida lo que hizo este sábado en televisión nacional en el reestreno de Sábado feliz.

Con lo que no contó el exfutbolista y cantante, era con la pegada de color que le daría Mauricio Hoffmann, quien no se contuvo al verlo y lo sonrojó en vivo.

El Mariachi participó este sábado en el reestreno del programa de canal 7 como parte de los cantantes invitados, y en el escenario se presentó junto con Marko Jara y acompañados por el mariachi Colonial.

Según dijo Mimi Ortiz, nueva presentadora del programa, Alonso nunca antes había cantado junto a un mariachi, a pesar de que sus papás lo eran, a él le dicen así y tiene años en la música.

Alonso Solís, Mauricio Hoffmann
Alonso Solís cantó por primera vez acompañado de un mariachi, a pesar de que le dicen así, que canta hace años y que sus papás eran mariachis. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

“Es la primera vez que (Alonso) va a cantar con un mariachi y será aquí en Sábado feliz”, afirmó Mimi.

“Así es”, respondió Alonso, quien se vistió de “charro” con un pantalón ajustadísimo a su cuerpo, camisa blanca, chaleco negro y botas blancas.

Ese look con que llegó Alonso a cantar llamó tanto la atención de Mauricio que el macho no se aguantó las ganas, pidió un acercamiento, y empezó a bromear a Alonso por cómo se veía.

“Alonso, esa no es tu talla”, le dijo Hoffmann a un Solís que entre risas dijo que el pantalón no era de él, sino que se lo había prestado Marko.

“No, es de Marquito. Cuando uno se retira (del fútbol) que son 10 o 12 kilos, uno no se da cuenta hasta que se pone un uniforme así”, respondió Alonso sin percatarse de lo que Mauricio le diría después.

Alonso Solís, Mauricio Hoffmann
Alonso Solís se vistió de charro pero los pantalones tan ajustados le provocaron mucha gracia a Mauricio Hoffmann, quien le pegó color en vivo. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

“Un leotardo de cuerina”, mencionó Mauricio entre risas.

Por esa razón fue que Mauricio Hoffmann le pegó color a Alonso Solís

