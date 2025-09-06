Esto fue lo primero que dijo Mauricio Hoffmann en el reestreno de Sábado feliz

Mauricio Hoffmann y Mimi Ortiz son los presentadores de Sábado feliz. (Captura/Captura)

Mauricio Hoffmann y Mimi Ortiz le dieron la bienvenida al público a la nueva etapa que Teletica inició este 6 de setiembre de Sábado feliz.

En su primera intervención al aire, en la nueva versión del programa, Mauricio Hoffmann dedicó lindas palabras al público, al que le prometió un programa con mucho amor.

Para Hoffmann es muy importante este relanzamiento, pues se trata del programa que su papá, don Nelson Hoffmann, creó, produjo y dirigió durante casi 25 años en Teletica. Don Nelson falleció el 26 de junio a los 74 años producto de un infarto.



“Bienvenidas y bienvenidos a las dos horas de sana diversión familiar, con una imagen diferente, pero con el mismo amor, compromiso y pasión de siempre”, afirmó Mauricio al puro inicio del programa.

Luego, mencionó que esta nueva temporada del programa llega con un nuevo elenco comprometido con hacerle pasar al público las dos mejores horas de los sábados.

“Vamos a tener un elenco que va a hacer de las suyas porque vamos a entretenerle y pasarla bien”, agregó Hoffmann.

El macho presentador de De boca en boca junto con Mimi Ortiz son los presentadores estelares del nuevo Sábado feliz, pero también en el equipo está el periodista Johnny López.