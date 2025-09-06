Johnny López hizo esta petición a la gente antes de que el nuevo Sábado feliz salga al aire

Teletica reestrena Sábado feliz este sábado con muchos cambios, entre esos, nuevas caras frente al programa. Fotografía: Cortesía Johnny López. (Instagram/Instagram)

Johnny López le hizo una petición muy especial a la gente horas antes de que salga al aire el nuevo Sábado feliz.

Teletica relanzará el programa de concursos sabatino este 6 de setiembre a las 2 de la tarde y López es parte del nuevo elenco del programa.

En entrevista con La Teja, el presentador y reportero de Más que noticias habló del nuevo programa y entre las cosas que dijo pidió algo al público.

“Mi petición a la gente es que, ojalá, nos den la oportunidad de sentir el programa, de saber que se busca transmitir esa alegría, esa buena vibra y ese positivismo y de que hay un montón de gente trabajando detrás de cámaras y frente a pantalla para que disfruten y siga siendo ese espacio que reúne a la familia”, mencionó López, quien será parte de los presentadores de la nueva temporada de Sábado feliz.

López dijo que en esta nueva etapa del programa buscarán que la gente siga aprendiendo con las famosas trivias que hacía don Nelson Hoffmann, pero que también disfruten con los nuevos concursos y bailen con los grupos musicales que pasarán por el programa.

Johnny López debutará como presentador de un programa de concursos en el nuevo Sábado feliz. Fotografía: Cortesía Johnny López. (Cortesía/Cortesía)

“Queremos que la gente viva con nosotros todo eso. Estamos muy contentos y creemos que será una bonita experiencia tanto para nosotros como para la gente en casa”, afirmó el exparticipante de Dancing with the Stars.

¿Qué dice del nuevo Sábado feliz?

Respecto al programa que saldrá al aire este sábado, Johnny destacó que se trabajó con mucho amor para honrar el legado de 25 años de la producción, que fue creada por don Nelson Hoffmann, quien falleció, repentinamente, el 26 de junio, a los 74 años.

“Lo primero que tengo que decir es que es un Sábado feliz que se hace con todo el amor del mundo, con el mayor de los respetos por un legado de 25 años y que no busca más que extender ese legado con trabajo, esfuerzo y compromiso.

“Una buena parte de las secciones se mantienen porque el programa ya tiene su sello, pero vienen cosas bonitas y nuevas que estoy seguro que van a hacer que la gente se enganche aún más con este nuevo Sábado feliz”, comentó.

Manifestó que la nueva producción del programa buscó mantener esa esencia pero también reforzarla con “dosis de alegría, positivismo, con segmentos nuevos que creemos que le van a aportar muchísimo al programa”.

“Ojalá que la gente nos dé la oportunidad, creo que es eso, somos seres humanos y a veces tenemos cierto rechazo al cambio, pero todo en la vida cambia y los cambios son necesarios y trabajados de la forma correcta son buenos”, finalizó.

Así se ve el nuevo set de Sábado feliz. Fotografía: Instagram Neto Rangel. (Instagram/Instagram)

