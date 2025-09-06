Así es el nuevo set que Teletica construyó para Sábado feliz

Sábado feliz cerró un ciclo hace una semana y este sábado iniciará una nueva etapa en canal 7. (Cortesía Natalia Rodríguez/La Nación)

Faltan pocas horas para que salga al aire el nuevo Sábado feliz y rumbo al gran reestreno algunos detalles ya comienzan a salir a la luz.

A las 2 de la tarde de este sábado 6 de setiembre el programa que produjo Nelson Hoffmann durante 25 años saldrá renovado en muchos aspectos, entre esos el set.

Neto Rangel, el ‘dj’ que eligió Teletica para la nueva temporada del programa de concursos, compartió en redes algunas fotos que muestran el estudio que construyó Teletica para el programa.

El nuevo estudio destaca por su piso de reglilla café claro y una gran estructura redonda con luces alrededor y una pantalla con el nuevo logo del programa que, tal parece, será el escenario principal del espacio.

Neto Rangel compartió esta fotografía que muestra el nuevo set de Sábado feliz. Fotografía: Instagram Neto Rangel. (Instagram/Instagram)

“Iniciamos la nueva temporada de Sábado feliz, solo puedo dar gracias a Dios por tantas bendiciones y puertas que me están abriendo, vamos por buen camino, nos vemos todos los sábados”, escribió el participante de Mira quién baila en la publicación que hizo en Instagram.

Neto también compartió una fotografía del nuevo elenco del programa, conformado por él, Mauricio Hoffmann, Mimi Ortiz, Johnny López, Karina Severino, Alejandra Portillo y Mauricio Alvarado.

Mauricio Hoffmann se mantendrá en el elenco de presentadores del nuevo Sábado feliz. Fotografía: Instagram Neto Rangel. (Instagram/Instagram)

El nuevo Sábado feliz es producido por Gabriela Solano, quien dio vida a De boca en boca hace nueve años.