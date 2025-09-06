Johnny López confiesa por qué le dijo “sí” a Sábado feliz y aclara su futuro en Más que noticias

Johnny López en el nuevo set de Sábado feliz. Él es parte de los nuevos presentadores del programa de Teletica. Fotografía: Cortesía Johnny López. (Cortesía/Cortesía)

Sábado feliz inicia este 6 de setiembre, a las 2 de la tarde, una nueva etapa en canal 7 con nueva imagen, concursos y presentadores.

El periodista Johnny López es parte del nuevo elenco del programa sabatino de Teletica, que se relanza tras 25 años al aire.

De cara al gran estreno, López conversó con La Teja este viernes y confesó la razón por la que aceptó participar en el proyecto y aclaró su futuro en Más que noticias (MQN), donde trabaja

-¿Cómo surgió la oportunidad de integrarse al nuevo Sábado feliz?

Es algo que veníamos conversando con la productora del programa (Gabriela Solano) desde hace varios meses, no fue algo que pasó en las últimas semanas. Había un interés o deseo de que el público fuera el centro y protagonista de Sábado feliz y, desde esa óptica, se me plantea la posibilidad de integrarme por la cercanía y el cariño que, gracias a Dios, he desarrollado con la gente a lo largo de mis años en MQN.

-¿Qué fue lo que más le llamó la atención del proyecto?

Lo primero fue sentir que, dentro de la empresa, se valora el trabajo que uno ha hecho para tomarlo en cuenta en proyectos así. Es un voto de confianza por lo que he venido haciendo en estos 14 años en el canal. En estos proyectos se pueden valorar muchos nombres y que hayan pensado en uno lo que me hace sentir es mucha gratitud y a partir de ahí es lo que significa, que creo que es un trabajo que puedo hacer bien por la cercanía que tengo con el público.

Mucha gente me ha dicho que no me imagina en una faceta más de animador, pero al final uno termina siendo un poquito medio bombeta y es una forma bonita de salir de mi zona de confort.

-¿Va a ser animador del programa o qué rol tendrá?

Yo soy presentador como Mauricio (Hoffmann) y Mimi (Ortiz). No diría que va a ser como poner a la gente solo a verse alegre, sino también desde el sentido periodístico llevaré entrevistas y momentos de conversación con el público. La mayor parte de mi trabajo va a ser en gradería, pero también tengo que presentar segmentos del programa.

Johnny López trabajará en el nuevo Sábado feliz junto a Mauricio Hoffmann, Mimi Ortiz, Karina Severino, Alejandra Portillo, Neto Rangel y Mauricio Alvarado. Fotografía: Cortesía Johnny López. (Cortesía/Cortesía)

-¿En qué se ha enfocado para asumir este nuevo reto?

Le he puesto mucho detalle al tema de la voz, porque es un programa que, en efecto, tiene que comunicar alegría en todos los aspectos, no solo en la sonrisa, sino en la forma de hablar y que sí se sienta con técnicas de locución, que es un tono diferente a lo que he venido haciendo como periodista en MQN, que es un programa más pausado. En el canal hemos tenido la dicha de que nos han estado dando cursos y hace unos meses terminamos uno de locución y he estado contacto con la profesora para consejos y tips. También me he acercado mucho en los ensayos a Mauricio (Hoffmann) que maneja el formato y él me ha dado consejos y sugerencias.

-¿Cómo ha sido trabajar con Mau?

Una muy grata experiencia porque, si bien es cierto teníamos relación y nos llevábamos bien, cada uno estaba en su mundo y en estos días tanto Mimi como yo le hemos pedido consejos para presentar dinámicas y hemos encontrado a un compañero superanuente a ayudar y colaborar. Entendemos que él ama mucho este proyecto y es el primero que quiere que todos lo hagamos de la mejor manera. Hay una dinámica y una mística muy bonita porque es un elenco grande.

-¿Se imaginó en algún momento estar en un proyecto así?

La verdad no. Siempre me he sentido muy a gusto con MQN y siempre he sentido que es el proyecto en el que siempre quise trabajar; pero la vida es de retos, sorpresas y oportunidades y aunque no fue algo que soñé o visualicé estoy muy ilusionado porque me reta y me permite demostrarme que me puedo salir del esquema (periodístico).

-¿Cambia en algo esto su trabajo y dinámica en MQN?

Primero tengo que decir que, gracias a Dios, he encontrado un apoyo al cien por ciento de la producción de MQN y de todo el departamento que saben que esta es una decisión que, de algún modo, puede afectar el rendimiento de MQN, entonces ahí ha habido mucho apoyo, pero no cambia la dinámica.

Seguiré con mi rol de trabajo de lunes a viernes cumpliendo con la misma cantidad de notas, editando y saliendo a grabar. Es un tema que pasa más por la coordinación o el orden que pueda llevar en mis funciones diarias del programa porque Sábado feliz solo representa una tarde de trabajo todos los jueves.

Johnny López continuará en Más que noticias. Fotografía: Cortesía Johnny López. (Cortesía/Cortesía)

-¿Qué le dijo su familia y su pareja, Marcelo Castro, sobre este proyecto?

Ha sido muy bonito porque mi mamá está muy contenta. Ella siempre ha sido muy fan de mi trabajo, como cualquier madre que se siente orgullosa, pero también está feliz de verme explorar nuevas facetas. Con mami he encontrado mucho ese apoyo y ese consejo.

Con Marcelo, evidentemente, es la primera persona con quien converso cuando se presenta alguna cuestión laboral. Él me conoce muy bien, sabe que soy de retos y creo que de parte de él siempre va a ver honestidad en decirme las cosas si supiera que no voy a calzar en algo. Son consejos que uno aprecia y valora.

