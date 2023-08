Conocido tiktoker le tira a la hija de Keylor Navas por comentario “poco humilde”

Daniela Hernández, hija mayor de Andrea Salas y Keylor Navas. Tomada de Instagram de Daniela Hernández

Luego del polémico video que compartió la hija mayor de Andrea Salas, esposa de Keylor Navas, en su cuenta de TikTok, desató una ola de opiniones.

Daniela compartió un video en el que puso: “Gracias papá (Keylor, quien la reconoce como su hija) por hacer que ninguno me impresione porque la del carro y la plata en la tarjeta soy yo” y un reconocido influencer aprovechó la oportunidad y le dejó un mensaje.

El tiktoker Francisco Ramírez subió un video en el que dice: “Mae, como hay gente rara, no entiendo como son tan rajones, no entiendo. Hay muchos chiquitos de papi y mami rajando con lo que a ellos no les ha costado, como Daniela”.

Hija de Keylor Navas con punzante TikTok

Ramírez, aunque dice que es cierto que nadie va a impresionarla, dice que se ve mal que lo presuma.

“Lo más interesante es que usted se ve mal diciendo eso, uno tiene que ser humilde siempre, no sé si usted ya terminó de estudiar o sigue estudiando, pero hágalo para que en un futuro obtenga un trabajo y usted genere sus propios ingresos y con base a eso usted se dé los gustitos, pero gracias a su trabajo, no con el sudor de su papá, no venga impresionando con cosas que usted no ha conseguido, porque es con el salario del papá, aprenda a trabajar por lo suyo y raje cuando sea usted la que genera esos ingresos”, expresó.

Así mismo, dio un consejo a quienes vieron su video.

“Si son personas mantenidas, trabajen por lo suyo, y presuman las cosas cuando ustedes las consigan por sus propios medios”, añadió.