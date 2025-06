Conozca a Dymond Lobo, “El Chata”, que dejó todo por las redes sociales y le funcionó

Dymond Lobo, “El Chata”, de las redes sociales tiene su propia marca de ropa. (Cortesía Dymond Lobo/Cortesía)

Dymond Lobo jamás esperó que la fama y la estabilidad económica, gracias a las redes sociales, le llegaran tan rápido; sin embargo, a sus 23 años es consciente que el ser influencer no es para siempre.

Este tibaseño es uno de los tiktokers nacionales más seguidos del momento y fue gracias a la pandemia que se animó a hacer videos de humor para entretener a la gente.

Antes de vivir completamente de la generación de contenido, le tocó pulsearla por todo lado, por eso dice mantener los pies muy bien puestos sobre la tierra.

Conozca un poco más de “El Chata” de las redes.

LEA MÁS: Tiktoker español quedó sorprendido con Costa Rica: “No me esperaba este país así”

¿Qué hacía antes de ser creador de contenido?

Me crie en Cinco Esquinas de Tibás, saqué el bachillerato y cuando salí del colegio se vino la pandemia. En ese momento empecé a trabajar para generar ingresos para mi familia y así. Trabajé mucho tiempo como repartidor de Uber Eats, fui mensajero, ayudante de camión, trabajé en fábricas de café, de plástico, y durante mi adolescencia también iba con mi papá al mercado de Mayoreo o al de las pulgas.

Después, cuando tenía 21 años, empecé a trabajar como técnico de baterías y fue ahí cuando comencé a hacer videos en TikTok, que fue cuando se empezó a dar a conocer la plataforma. Al darme cuenta que estaba funcionando (los videos), que se estaba creando una comunidad y ahí fue cuando di el salto a hacer más videos y, gracias a Dios, me salió la oportunidad de dedicarme a esto 100%.

Gracias a la popularidad de sus videos Dymond Lobo ha podido compartir con otros famositicos. (Cortesía Dymond Lobo/Cortesía)

- ¿De qué trataban esos primeros videos?

La verdad, eran como cosas de la vida cotidiana, los famosos “sketches”. Muchas veces hacía contenido relacionado con el barrio y las situaciones que se ven ahí, y le sacaba el humor a eso. Yo tengo un personaje muy especial que la gente usa mucho que se llama El Chata, que me dio mucha fuerza y bastantes números, pero hoy hago contenido de lo que pienso en el momento, de lo que veo en la calle, de algo que me cuentan, a todo le saco provecho, pero todas con humor.

LEA MÁS: Descubre por qué El Broki se ha vuelto viral en TikTok gracias a su pasión por Limón

- ¿Cuál fue el video que más lo dio a conocer?

Fue uno que hice con mi amigo El Broki y Peter, de cuando alguien de Limón viene a Chepe. Ese video al día de hoy, digamos que entre tres plataformas, tiene más de tres millones de visualizaciones. Ese fue como el primero con el que ya la gente me empezó a reconocer y nosotros hicimos como un trío fuerte en redes, que cuando nos veían a los tres nos tiraban buena vibra.

Dymond Lobo es uno de los tiktokers ticos

- ¿Cuánto ha cambiado su vida desde entonces?

La verdad, es que le doy gracias a Dios ahorita mismo, porque llevo un año y cuatro meses viviendo de lo que me gusta hacer. Estoy feliz, he podido cumplir muchas metas y propósitos. Actualmente, saqué una marca propia de ropa, de boxers, camisetas y accesorios, que se llama Clandestine CR. La marca es 100% mía y, ahorita, la tengo en TikTok, Instagram y Facebook y ya la voy a poner en locales; o sea, voy a hacer puntos de venta a nivel nacional a partir de julio.

Soy una persona a la que le gusta superarse y no es que me vaya bien, digamos, con lo que gano en redes sociales, pero quiero que me vaya mejor, entonces obviamente, estoy buscando establecer algo ya muy propio para que me entren ingresos adicionales y poder cumplir muchas metas más.

En su época de colegio Dymond Lobo fue boxeador y competía en los juegos nacionales. (Cortesía Dymond Lobo/Cortesía)

- Pero, ¿qué ha sido lo más chiva que se ha podido comprar gracias a sus ingresos por los videos?

La verdad, la verdad, es salir del país. Hasta ahora fue mi primera salida del país y fue gracias a las redes sociales. He ido dos veces a Colombia, también a Panamá y a Nicaragua. En modo trabajo, digamos, porque también me grabo y genero contenido.

- ¿Siempre se visualizó como youtuber?

Podría decir que fue gracias a la pandemia; hay muchos momentos que pasé que me hicieron tocar fondo y, la verdad, no sabía qué quería hacer con mi vida, ni nada por el estilo. Muchas veces mis amigos me decían que hiciera videos, porque siempre he sido muy espontáneo, y pues, en el momento que decidí empezar, dije que lo iba a hacer con todo.

Siempre he sido así en todo, porque también fui deportista; fui campeón nacional de boxeo cuando estaba en el cole, y una vez que empiezo algo, no paro, no hay forma de que alguien me detenga. Me metí a aprender boxeo para defenderme en el colegio y terminé compitiendo y me encantó.

LEA MÁS: Famosos influencer colombiano causó un revuelo en su visita a Costa Rica

Ahora usa su moto para pasear antes andaba en moto porque era repartidor de comida. (Cortesía Dymond Lobo/Cortesía)

- ¿Qué le diría a esos niños y jóvenes que lo siguen y sienten que quieren ser youtuber como usted?

Esto es algo que apenas se está creando en Costa Rica de cierta manera, pero hay que trabajar bastante, hay que hacerlo como un trabajo normal de 8 horas al día. En esto hay que esforzarse demasiado para poder sacar los resultados esperados. A los padres les digo que apoyen a sus hijos, pero igualmente, a los jóvenes de hoy en día que estudien y si les gusta esto, que echen para adelante, pero que nunca suelten una cuerda sin tener otra bien agarrada, ¿me explico? O sea, sí hay oportunidades de crecimiento, pero no crean que les van a llegar de la noche a la mañana.

Solterito Colaboradores Estudios Desde hace cuatro años no tiene novia, pues primero está enfocado en hacer crecer sus plataformas y su marca. Además, se metió al gimnasio para ponerse en forma. Los primeros videos los hacía con ayuda de su hermano y después con los compañeros del brete, ahora tiene su equipo de producción. Uno de sus sueños a futuro es meterse a estudiar Marketing digital, volver a estudiar inglés o sacar una carrera afín sobre manejo de redes.

LEA MÁS: vMaría Centeno, la tica más seguida en TikTok, empezó sin nada y hoy sus videos le pagan todo