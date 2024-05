Conozca a la saxofonista profesional que le puso sabor a la nueva canción de Elena Correa

Lucía Jiménez Álvarez se hizo viral por mejorar la canción de “De cero” de Elena Correa.

Esta joven, de 24 años y vecina de Tibás, conversó con La Teja para contarnos más de su vida.

Lucía Jiménez mejoró la canción de Elena Correa.

-¿Cómo se dio todo lo de la canción de Elena Correa?

Todo se dio porque yo estaba en Tiktok y empecé a ver que me estaban saliendo muchos videos de su canción, ya sea por burla o porque les gustó. A mí se me ocurrió hacer un video, yo cantando la canción, porque es muy pegadiza, y después en los comentarios la gente me decía que la tocara en saxofón y los complací.

-¿No fue difícil? ¿Cuánto duró?

No, porque eso es lo que paso haciendo en redes, covers de canciones del momento. Yo lo que hago es escuchar la canción, la canto y con el saxo empiezo a buscar las notas musicales y construyendo. En 15 minutos saqué “De cero”, solo hice unos pequeños cambios. La verdad fue bastante rápido.

-¿Con la exposición que tuvo en redes siente que dio a conocer su talento?

Sí, encontré el minuto de fama en algo que estaba siendo polémico, porque había gente criticando la pieza.

-¿Dónde vive y con quiénes?

Hace 9 años vivo en Tibás con mi mamá, Ana Lucía Álvarez. Antes vivíamos en San José, por Plaza Víquez.

-¿Tiene hermanos? ¿Cuántos?

Sí, tengo dos, uno mayor de 32 años y la del medio, que tiene 27 años.

-¿Tiene mascotas?

Sí, tengo un gatico que se llama Rael, pero lo llamo Firulais.

-¿Qué estudia? ¿Está relacionado con la música?

Ahorita estoy en la Universidad de Costa Rica, finalizando la licenciatura de música con énfasis en saxofón. De bachillerato me gradué el año pasado.

-¿Cuánto tiempo duró estudiando? ¿De dónde viene la pasión por la música?

Entré a la carrera en el 2019, tenía 18 años. Y el amor por la música nació desde que era muy pequeña. Siempre he tenido una obsesión con la música, recuerdo que yo siempre me sentaba en un piano que teníamos en la casa, y aunque yo no sabía lo que estaba haciendo, empecé a descubrir que tenía talento y algo podía hacer.

Lucía Jiménez se grauó el año pasado. Cortesía.

-¿Cómo aprendió a tocar el piano y el saxo?

Desde los cinco años, tenía un libro de piano muy visual, tenía los movimientos de las manos y empecé a aprender sola. Ya después empecé a experimentar con YouTube y aprender de manera auditiva y simultáneamente. A los 10 años, empecé a estudiar en el Instituto Nacional de Música y me empecé a formar. Y en el 2003 empecé a aprender a tocar el saxofón para después iniciar la carrera.

Lucía Jiménez hace presentaciones con su fiel amigo el saxofón. Foto por Karen Hidalgo.

-¿De quién era el piano? ¿El gusto por la música es de herencia?

Ese piano era herencia de mi abuela, porque mi bisabuelo era guitarrista. Después mi papá empezó a tocar piano, pero al final la que le sacó provecho fui yo.

A Lucía Jiménez desde muy pequeña le gusta la música. Cortesía.

-¿Qué otro instrumento toca?

El saxofón, el piano, la flauta y el clarinete.

-¿Le gustaría en algún momento hacer una colaboración con algún artista nacional?

Claro, con cualquiera, sea o no polémico. Más bien me encantaría que me saliera una oportunidad de colaborar.

A Lucía Jiménez le gustaría colaborar con algún artista nacional. Foto: Karen Hidalgo.

-¿Se ha dedicado a tocar el saxofón en lugares públicos?

De hecho estuve colaborando en el aeropuerto una temporada con mi novio, con el fin de darme a conocer, porque ahí entra y sale gente de todo el mundo. También toco en eventos de todo tipo: bodas, cumpleaños, fiestas. Nos pueden contactar en Instagram, como Lucía.sax

Lucía Jiménez y su pareja. Cortesía.

-¿Y qué hace su novio?

Es que mi novio también toca el instrumento musical trombón, de hecho formamos un dúo, porque aquí en Costa Rica, por el momento, no hay dúos de trombón y saxofón. La gente está acostumbrada a escuchar sólito al saxofón, entonces decidimos hacer ese dúo exótico y no aburrir con lo mismo de siempre.

Lucía Jiménez tiene muchas metas por cumplir. Cortesía.

-¿Cuáles son sus metas?

Ahorita estoy muy enfocada en terminar la licenciatura, para después encontrar un trabajo como profe en algún lugar y después concluir con una maestría.

-¿Cuánto vale un saxofón como el suyo?

El que yo compré es para que me dure toda la vida, me costó 6 mil dólares (poco más de 3 millones de colones). Para comprarlo duré cuatro años, tuve que hacer ventas en la universidad de quequitos, repostería dulce y salada para recolectar la plata.

-¿Requiere de muchos cuidados?

Sí, cada cierto tiempo hay que llevarlo a mantenimiento. Yo, por mi parte, también lo limpio y le doy sus cuidados.

-¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Ir al gimnasio, cuatro o cinco veces por semana. También me gusta jugar videojuegos, como Mario Kart.