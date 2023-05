Conozca a la talentosa hija de Juan Vainas, que la pega fuerte en la música

Paula Jiménez, hija de Juan Vainas, sacó la vena artística de su tata.

Quizá cuando le decimos el nombre de Paula Jiménez, más de uno se quedará patinando o no sabrá quién es, pero si le contamos que es la talentosa hija saxofonista de Ricardo Jiménez, mejor conocido como Juan Vainas, de una vez pensará que es toda una artista.

Y es que así es, la muchacha de 25 años es una de las hijas del querido actor y desde hace un tiempo su nombre, pero sobre todo su saxofón, suena fuerte en los escenarios más bravos de nuestro país.

Ella es integrante del grupo La Kuarta, que cada vez que toca en cualquier parte de Tiquicia lo hace con aforo a reventar, por lo que Paula se da cuatro gustos poniendo a la gente a bailar.

La artista, además, forma parte del dueto Klax, un espectáculo de entretenimiento, magia y música, que tiene con su novio, Gabriel Estrada, y que es un chuzo.

Paula Jiménez es una de las integrantes de La Kuarta. Cortesía.

-¿Cómo inició en el mundo de la música?

Cuando tenía como 10 años me metí a la Banda Municipal de Orotina y así empecé a estudiar música, con el tiempo empecé a trabajar en diferentes agrupaciones y ya con La Kuarta llevo poco más de un año.

-¿Le costó amoldarse al ser un grupo solo de hombres?

No se me complicó tanto porque ya había tenido experiencia con otros grupos, era la única mujer, pero ya no, ahora está María José Ortiz, quien canta increíble, pero con esta agrupación me he salido de mi zona de confort porque me toca saltar, bailar, animar a la gente. Ha sido muy chiva, lo disfruto mucho y eso es lo importante, de hecho me vuelve loca, me hace muy feliz ver que a la gente le está gustando lo que uno hace y hemos podido tocar en los escenarios más grandes de Costa Rica, en fiestas sumamente grandes y eso es impresionante.

Paula Jiménez, hija de Juan Vainas, cada semana toca ante un gentío en los conciertos de La Kuarta. Cortesía.

-¿Cómo es la vida dentro de un grupo tan exitoso?

Es muy buena, vivo cerca de muchos compañeros y siempre viajamos juntos y se me ha hecho muy bonito, todos somos buenos amigos, en escena eso se refleja, es un grupo muy sano, hace poco fuimos a Turrialba y andábamos con la familia de todos y eso aporta mucho a la banda, Allan ( Mora, líder) es como un papá para todos, siempre anda viendo que estemos bien y eso es muy importante para cada uno.

-¿Qué piensa su papá de todo esto?

Él es el más feliz, de hecho no nos había podido ver en vivo y hace poco tocamos en Orotina, y estaba supercontento, dice que le encanta el concepto de la banda y de verme ahí metida bailando, se siente muy orgulloso y a mí como hija me hace sentir muy bien que él vea que hago lo que me apasiona, que es lo que él me enseñó.

LEA MÁS: Hijo de Chibolo representará al país en un torneo centroamericano

-¿Hace teatro o actúa?

Vieras que me encanta y lo he hecho, he sido hasta extra hasta en Los Vargas, al teatro voy en la parte administrativa por ser un negocio familiar, pero yo me he dedicado a la música, que es donde me han salido un montón de oportunidades; sin embargo, no le cierro la puerta a nada.

De hecho tengo un proyecto con mi novio, Gabriel Estrada, quien es malabarista y ha trabajado en Las Vegas y otras ciudades de Estados Unidos, también en Taiwán, el proyecto se llama Klax y tocamos en eventos, nos ayuda a complementar y hacer cosas diferentes, implemento más la parte de la actuación porque es algo divertido y ahí vamos echando pal’ante.

-¿Cuál es la meta con ese show?

Queremos llevarlo hasta Las Vegas, por dicha él conoce el teje y maneje y la idea es llevar el proyecto a diferentes lugares.

-¿Cómo complementa Klax con La Kuarta?

Ahorita La Kuarta es prioridad, pero yo los voy complementando, en la medida de lo posible los acomodo para que no choquen, incluso en el grupo nos han dado chance que Gabriel haga algo con nosotros.

-¿Ha pensado hacer algo con su papá?

Sí, hemos hablado de algunos proyectos, en algún momento hacíamos serenatas, pero por los compromisos de los dos se nos ha hecho complicado, pero él y Magdiel (Ramírez, Chibolo) nos han ayudado mucho con Klax.

Paula Jiménez, hija de Juan Vainas, también es parte del dueto Klax. Cortesía.

-¿Sueña ser tan conocida como su papá?

Vieras que a mí siempre me cuesta decir que tengo un sueño a largo plazo, pero yo lo que me propongo es disfrutar todo lo que haga en el momento, no sé si la otra semana Dios no me va a permitir estar aquí, entonces en el tiempo que yo esté aquí, voy a hacer cosas que me hagan sentir feliz, ya sea que me conozcan o sea famosa, pero lo que tengo es muy bueno y tengo que agradecerlo.

-¿Cuántos hermanos son?

Somos dos, mi hermana menor salió artista también, es músico, pero actualmente está dedicada al maquillaje y es increíble, de lo mejor que conozco. Nosotros tenemos algo, que somos personas que cuando nos apasionamos por algo, lo hacemos hasta hacerlo excelente porque nos gusta.

-¿Cómo es la vida siendo hija de Juan Vainas?

Ya no vivimos juntos, pero sí me hace mucha falta, hubo un momento en que no nos veíamos por el montón de trabajo que teníamos, pero es muy divertido, él es el que anima las fiestas, el que hace la parrilla, o el que atiende a todo mundo, como todo papá, en su momento ha tenido que ser estricto, poner límites, pero creo que nos educó muy bien y nos enseñó el mejor camino, al igual que mi mamá.

-¿La conocen como la hija de Ricardo Jiménez o la hija de Juan Vainas?

Vieras que hay mucha gente que no nos relaciona, pero cuando sale el tema, me dicen que soy la hija de Juan Vainas, porque la mayoría no sabe quién es Ricardo.