Conozca a Mariser Picado: la niña alegre de Nace una estrella que canta desde que estaba en la cuna

Mariser Picado en una de sus presentaciones de Nace una estrella interpretando su género favorito: el ranchero. (Lilly Arce Robles.)

A Mariser Picado le encanta sonreír tanto como cantar. Ser alegre es parte de la esencia de esta vecina de Cartago, quien no pasa desapercibida por donde vaya desde que está en Nace una estrella.

La estudiante de quinto grado de la Unidad Pedagógica Rafael Hernández Madriz, en la Vieja Metrópoli, es la única niña que se mantiene en competencia en el programa de canto de canal 7, luego de la salida de Amanda Alonso, la otra menor que concursaba en esa categoría.

Picado es amante de la música, el baile, la actuación y los animales; sueña con ser doctora, y admira muchísimo a su papá, Pablo Picado, quien ha sido fundamental en su vida y en la carrera musical a la que le tiene el ojo puesto.

La Teja conversó con Mariser, quien no perdió oportunidad para pedirle a la gente que vote por ella con el #MariserNUE, y todo esto fue lo que nos dijo.

Mariser Picado dice que "canta" desde que era una bebé. (Cortesía)

-¿Quién es Mariser Picado?

Soy una niña a la que le gusta mucho la música, cantar, bailar, actuar. Me gusta mucho ayudar a las personas y compartir un poquito de mi alegría. Soy una niña muy alegre a la que le gusta mucho comer, dormir y estar con los animales.

-¿Cómo llegó la música a su vida?

Desde que era bebé, dice mi papá, tarareaba canciones. Antes mi papá cantaba y yo lo escuchaba cantar y así fue como me enamoré de la música, por él. Cuando cumplí cuatro años comencé a hablar y para el Día del Padre le canté la canción “Papito”. Fue la primera vez que canté y él lloró cuando me escuchó.

-¿Qué significa su papá en su vida?

Él es toda mi vida para mí. Me ha apoyado mucho en todo esto de la música. Yo sé el esfuerzo que hace mi papito porque durante 10 años ha sido papá y mamá para mí y mi hermano Aarón (de 13 años) y me siento orgullosa de eso porque él nunca nos dejó y me siento orgullosa porque mi papá ha dejado trabajos para estar conmigo y con mi hermano.

Mariser Picado junto a su papá y abuelita en la graduación de kinder. (Cortesía)

-¿Qué consejos le da su papá con esto de su carrera musical?

Que ante todo siempre agradezca a Dios y a la Virgencita porque sin ellos no somos nada. Él siempre me da un besito y me dice que me persigne y que le pida a Diosito para que me vaya muy bien, y que practique y que caliente antes de cantar.

Sus “bebés” Morada Comelona Mariser Picado tiene una tortuga que se llama Tuti y un conejo llamado Nube. La cartaginesa es aficionada al Deportivo Saprissa, tanto que un perrito que tuvo y que hace poco se le murió se llamaba Saprissa. A lo único que le niega el diente esta niña es al pescado entero con espinas; de ahí en adelante, toda la comida le encanta.

-¿Cuál es su estilo musical?

Empecé con música cristiana y después con rancheras, que es mi género favorito. Cuando sea grande quiero ser como Rocío Durcal (cantante española), me gusta mucho la música de ella. Me gusta la música ranchera por los mariachis y la primera canción ranchera que canté fue “Cucurrucucú paloma” y con esa he ganado todo: concursos rancheros y la audición de Nace una estrella.

-¿Quiere ser cantante entonces?

Quiero ser cantante y, además, me gustaría ser doctora porque me gustaría salvar vidas, curar a la gente. Las inyecciones sí me dan miedo, pero cuando sea doctora, soy yo la que voy a inyectar.

Desde pequeñita, Mariser Picado come de todo, porque todo le encanta, hasta las golosinas. (Cortesía)

-¿Qué significa Nace una estrella para usted?

Un sueño. Estoy muy agradecida con todo el personal y la producción del programa.

-¿Qué es lo que más le ha gustado de estar ahí?

Todo es una experiencia muy bonita. Los profesores, las amistades que hace uno. El cariño de la gente. Me gusta mucho cuando ellos (la producción) están grabando algo. Yo pido permiso para que me expliquen cómo usar las cámaras. Ellos me enseñan y he aprendido muchas cosas. El pódcast de esta semana lo grabé yo.

-¿Qué pasa si le toca salir del programa antes de la final?

Si me toca irme, sé que llegué muy largo y mi papá siempre me ha dicho que soy una ganadora, porque fueron muchas personas las que audicionaron y yo fui una de las elegidas.

-¿Algún mensaje para los niños del país?

Que si alguien les dice que no a sus sueños, no les hagan caso, eso no los puede detener. Los niños tienen que luchar por sus sueños, seguirlos, porque todo se puede lograr. Que nunca se rindan.