Niño que participa en Nace una estrella quiere ser profesor de robótica, dibujante y cantante

En la segunda gala de Nace una estrella, Lucas Guerrero se quedó con el primer lugar de la categoría de niños. (Lilly Arce Robles.)

Lucas Santiago Guerrero Chavarría tiene ocho años y un talento para la música que comenzó a mostrar desde que tenía apenas dos añitos.

Este desamparadeño es estudiante de tercer grado y ahora debe mezclar sus responsabilidades escolares con su oportunidad en Nace una estrella.

Para el programa de canal 7, audicionó casi de última hora, pero tras una carrera logró conquistar uno de los cinco cupos de la categoría de niños y hoy se planta en el escenario demostrando que tiene todo para ganar.

Lucas, quien es hijo único, habló con La Teja y todo esto fue lo que nos dijo.

-¿Cómo se describe Lucas?

Un niño muy alegre, muy simpático, extrovertido. Otra cosa es que me gusta mucho cantar y también dibujar.

-¿De quien heredó esa personalidad?

De mi abuelito materno, mi mamá y mi papá, y de un tío. Hay mucha gente en la familia que es así de alegre. A mí me gusta mucho alegrar a los demás.

Lucas Guerrero, participante de Nace una estrella, canta desde que tenía dos añitos. En la actualidad tiene 8. (Cortesia)

-Además de cantar, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Me gusta mucho dibujar y armar legos. Me gustan los dibujos animados y Sonic es mi favorito.

-¿Cómo aprendió a dibujar?

Viendo videos de cómo dibujar, así aprendí desde muy chiquito y también de la imaginación mía de cosas que veía en la tele.

-Y de los legos, ¿qué le gusta?

Me gusta armarlos viendo las figuras y ojalá que sean bien difíciles. Siempre me gusta que me regalen legos en mi cumple o en Navidad. Tengo demasiados legos, los colecciono y el más chiva que tengo es uno de Los Avengers.

Lucas Guerrero tiene un gran talento para la pintura. (Cortesia)

-¿Cómo comenzó con la música?

Desde que era chiquitito porque mi abuelita cantaba en la iglesia y eso me inspiró y desde los dos añitos comencé a cantar. Empecé a cantar música de Dios y luego de mariachi porque es mi género favorito.

-¿Y por qué le gusta tanto la música ranchera?

Me declaro fan de la música de mariachi. Mi abuelito Warner, que es el papá de mami, me enseñó esa música y siempre la canto con él a dúo en los karaokes.

-¿Cuál es su artista favorito de música ranchera?

Vicente Fernández es mi favorito y la canción favorita es “El rey”. Esa canción me gusta mucho porque me empodera en el escenario, la he cantado muchísimas veces y con esa audicioné (en Nace una estrella). Me gustaría cantarla en el programa si me dieran la oportunidad.

Además de cantar en la iglesia de Desamparados, Lucas Guerrero es lector en esa misma parroquia. (Cortesia)

-¿Por qué audicionó para Nace una estrella?

A mí me gusta mucho ese programa y le dije a mi mamá y a mi abuelita que quería ir a las audiciones, pero no me pudieron inscribir; luego vimos en las noticias que se podía ir sin inscribir y fui un sábado en la mañana, después me dijeron que había pasado y ahora estoy acá.

Lucas Guerrero canta desde muy chiquitito

-¿Qué sintió cuando le comunicaron que sí había entrado al programa?

Demasiada emoción. Fui corriendo donde mi abuelita y mi mamá a decirles y nos abrazamos y nos pusimos a llorar.

-¿Qué representa esta oportunidad para usted?

Crecimiento en el canto y mucha emoción.

Armar legos es una de las grandes pasiones de Lucas Guerrero. (Cortesia)

-¿Quiere ser cantante?

Sí, pero también profesor de robótica y artista de dibujo.

Usted es estudiante, ¿cómo hace con la escuela ahora que está en el programa?

Le dije a mis maestras y me dieron un permiso de salir todos los días más tempranito para ir a los ensayos, y en la noche repaso la materia con mami y hago tareas. Sí es muy cansado y a veces cuando vamos al ensayo me quedo dormido en el carro un ratico.

Músico Cafetero Morado Lucas está en clases de piano. Es el único instrumento musical que toca, por ahora. Las alitas y la pizza son las comidas favoritas de Lucas, a quien le encanta tomar café. Es aficionado al Deportivo Saprissa y dice que los morados volverán a ser campeones este año.

-¿Es tan buen estudiante como cantante?

Soy excelente estudiante.

-¿Qué le dicen sus compañeros de la escuela ahora que sale en tele?

Me desean buena suerte, que siempre me ven en televisión y que están muy orgullosos.

El Deportivo Saprissa es el equipo de fútbol favorito de Lucas Guerrero. (Cortesia)

-¿Le gusta salir en tele y ser famoso?

Me gusta mucho ser famoso, que me reconozcan en la calle y hacer feliz a la gente con mi forma de ser.

-¿Qué es lo más lindo que le han dicho en la calle?

El miércoles pasado estaba en Multiplaza de Escazú y una señora me reconoció y me hizo con las manos un corazoncito.

Lucas Guerrero canta en la misa dominical

-¿Canta en la escuela?

Me han puesto a cantar en actividades como el Día de la Madre y así, y siempre canto rancheras. También canto en misa con mi abuelita, los domingos a las 10 de la mañana en la iglesia del centro de Desamparados. También soy lector en esa iglesia.