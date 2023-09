Participante de Nace una estrella les responde a los que dicen que ella es una artista consolidada

Este próximo domingo será la tercera gala de Nace una Estrella, sexta temporada. (Albert Marín)

En esta nueva temporada de Nace una estrella hay varios participantes de la categoría de adultos que tienen más experiencia que otros en el escenario, pues ya se ganaban la vida cantando antes de entrar al concurso.

Una de ellas es Jafet Jerez, a quien algunas personas han criticado porque en su país, El Salvador, ya tenía su carrera como cantante antes de venirse a vivir a Costa Rica con su familia.

Ella aprovechó que un seguidor le preguntó, en su cuenta de Instagram, qué opina de los comentarios que hacen de ella al respecto y de una vez se defendió.

Jafet Jerez se defendió de las críticas

“Te la pongo así, esto es como cuando un doctor por equis motivo cambia de país, ¿qué pasa con su licencia, ya no vale? O sea, tiene que volver a empezar de cero, equiparar títulos, invertir un montón de plata, ganarse la confianza de los clientes otra vez.

“Nada de lo que hice en El Salvador ha resonado alguna vez aquí en Costa Rica, o sea, estas personas no pueden decir que me conocieron a mí como artista ni allá ni acá, o sea, estos comentarios no van en una intención noble de impulsarme como artista, sino todo lo contrario, de negarme la oportunidad tan preciosa que se me ha dado. ¿Qué puedo pensar yo de eso?”, respondió.

Jafet, además, reveló que le encantaría que le dieran la oportunidad de cantar la pieza “Dudas” de Amanda Miguel o “Fuera de mi vida” de Valeria Lynch, pues son dos de las canciones que más le gusta interpretar.

Pensó en no cantar más

La salvadoreña había audicionado para la temporada del 2021; sin embargo, no la eligieron en aquella ocasión y, según nos confesó, estuvo a punto de no intentarlo de nuevo porque ya se había hecho a la idea que la música no era lo suyo o, que por lo menos, que aquí en Costa Rica no iba a tener la oportunidad de destacar como artista.

Ella se tuvo que venir con su mamá y otros miembros de su familia porque la situación en su país no era la mejor y le ha tocado pulsearla bastante para cumplir su sueño de ser una cantante consolidada.

“Yo me había agarrado con las uñitas de mi sueño. Yo le dije a Dios que se haga su voluntad, pero para mí el 2023 era el último año en el que lo iba a intentar, y le dije que si no es la música que me cierre todas las puertas, pero si es sí que este 2023 que pase algo y me ha pasado de todo y todavía me falta la mitad”, dijo muy feliz al ver que dicha señal fue ser seleccionada en esta sexta temporada.