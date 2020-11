“Yo no la veo como competencia, ella es totalmente diferente a mí. Ella no impone moda, es una niña actriz, pero no es ni cantante ni impone moda. Yo la veo normal y usa los vestuarios de Televisa y yo no, a mí me gusta muchísimo imponer moda para todas las niñas”, declaró Belinda cuando tenía 13 años y no conocía la humildad.