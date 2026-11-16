Su mamá, Lucrecia Madrigal Chavarría, es su mayor motivación (Cortesía/Cortesía)

Encontrarse con Miguel Chaves Madrigal en la calle podría terminar en una sorpresa inesperada: un almuerzo gratis, un ramo de flores o, simplemente, una conversación capaz de alegrarle el día a cualquiera.

Este creador de contenido, de 26 años y vecino de Turrialba, ha logrado llamar la atención en redes sociales gracias a videos en los que los protagonistas no son las grandes figuras de internet, sino personas comunes que se cruzan en su camino.

Su dinámica es sencilla: busca desconocidos, los invita a comer y comparte con ellos un rato agradable. También sorprende a mujeres con flores, sin esperar nada a cambio.

Pero detrás de las cámaras existe una intención que va más allá de conseguir reproducciones.

“Mi interés siempre va a ser dejar una huella positiva, dejar un impacto positivo, dejar un contenido que se viralice de una manera positiva”, aseguró durante una entrevista con La Teja.

Un almuerzo que puede convertirse en un recuerdo

l joven turrialbeño utiliza sus redes sociales para demostrar que una invitación a comer puede convertirse en un recuerdo especial. (Cortesía/Cortesía)

Para Miguel, lo más importante no es solamente regalar comida, sino escuchar a las personas y conocer sus historias.

El turrialbeño explicó que procura grabar únicamente algunos momentos de cada encuentro para respetar el espacio de sus invitados.

“Fuera de cámara yo sí soy tuanis con ellos, hablo con ellos, les escucho sus historias”, contó.

El joven reconoce que no siempre resulta sencillo encontrar personas dispuestas a participar. En ocasiones recibe hasta diez negativas antes de conseguir que alguien acepte su invitación.

Sin embargo, asegura que la satisfacción de compartir con un desconocido compensa el esfuerzo.

Su trabajo también tiene un componente comercial. Algunos restaurantes lo contratan para promocionar sus negocios mediante estas experiencias, aunque aclara que muchas de las iniciativas también salen de su propio bolsillo.

Una infancia que le enseñó el valor del esfuerzo

La historia de Miguel Chaves también está marcada por las dificultades económicas que enfrentó durante su niñez.

El creador recordó que hubo épocas en las que tenía una sola camisa para salir, un pantalón y un par de zapatos para diferentes ocasiones.

Su madre trabajó en bares y supermercados para sacar adelante a la familia, mientras que su abuela también fue un apoyo fundamental.

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“Nunca nos faltó el arroz y el huevo en la mesita y, si nos faltó, ahí estuvo mi abuela siempre”, recordó.

Con el tiempo, la situación familiar mejoró. El muchacho recibió becas para estudiar y exploró carreras como Dirección de Empresas y Publicidad, además de formarse en marketing digital.

Actualmente, se dedica por completo a la creación de contenido, una actividad que ha convertido en su principal fuente de ingresos.

Miguel ha participado como presentador de La Teletón (Cortesía/Cortesía)

Quiere demostrar que lo positivo también puede ser viral

Aunque comenzó haciendo videos sobre restaurantes, Miguel no quería ser conocido únicamente como el muchacho que aparecía comiendo.

Por eso decidió experimentar con otras ideas, como entregar flores a desconocidas y sorprender a personas con invitaciones inesperadas.

Su mensaje es que no hace falta recurrir a bromas pesadas o situaciones incómodas para llamar la atención en internet.

Para este turrialbeño, un gesto amable también puede convertirse en una historia que miles de personas quieran compartir.

Y aunque reconoce que sus videos contribuyen a su crecimiento profesional, espera que quienes participen en ellos recuerden la experiencia por algo mucho más valioso que las visualizaciones.

Miguel Chaves Madrigal, de 26 años, es un creador de contenido de Turrialba que sorprende a desconocidos con almuerzos y gestos positivos. (Cortesía/Cortesía)

Además de regalar almuerzos, Miguel Chaves entrega flores a mujeres desconocidas para sorprenderlas y alegrarles el día. (Cortesía/Cortesía)