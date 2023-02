Conozca cuál personaje le gustó más a Álvaro Marenco interpretar y cuántas películas grabó

Álvaro Marenco tuvo un pequeño papel en la cinta de Keylor Navas. Foto: Jeffry Zamora (Jeffrey Zamora R)

Álvaro Marenco Marrochí fue todo un señorón del teatro, cine y la televisión, tanto así que su cara no podía faltar en comerciales, vallas publicitarias, cortometrajes o películas.

De hecho, es el actor que cuenta con más apariciones en la gran pantalla.

Llegó a grabar más de 30 películas nacionales y sus últimas apariciones fueron en “Hombre de fe”, la película del portero Keylor Navas; “Días de luz”, del director Mauro Borges (hijo de Alexandre Guimaraes) y “Apego”, de la cineasta Patricia Velásquez.

Marenco falleció este jueves 9 de febrero a los 79 años. Iba a cumplir los 80 el 22 de abril, pero una bacteria que se le metió en el pulmón, tras ser operado de un cáncer cerca de la próstata, apagó su sonrisa para siempre, mas no su historia como artista.

El papá del también actor y presentador, Ítalo Marenco, llegó a participar en 149 obras de teatro; 65 obras de danza, 100 cortos (audiovisuales) y también grabó 18 largometrajes en el extranjero.

Por algo dentro del gremio era considerado el “papá de los tomates”, aunque por su forma tan carismática de ser, era más bien el hermanillo buena nota de todos.

Era tan apuntado que también participó en varios videos musicales, el último de ellos en la nueva versión de la canción “Canchis Canchis”, que grabaron Los Plancharanga, en agosto del año pasado.

En el 2018 ganó la categoría de mejor actor en los Premios Platino, que premia el talento en el cine iberoamericano por su interpretación en la cinta nacional “Atrás hay relámpagos”.

Inicios

Don Álvaro empezó su carrera en la actuación a los 21 años, cuando se fue a estudiar a Francia, luego de dejar botada la carrera de Derecho.

Su rostro se empezó a ver en el cine nacional en 1985, cuando participó en “La Segua”, así lo recordó el mismo don Álvaro en una entrevista que le dio a La Teja en junio del 2017.

“Fue como en el 2008 que se vino este ‘boom’ del cine en Costa Rica, que es donde más participación he tenido. He trabajado en varios cortos y en comerciales, pero sin duda el cine es lo que más me gusta”, dijo en aquel entonces.

En esa ocasión también nos confesó que su personaje Pato, en la película “Puerto Padre” (2013), del cineasta Gustavo Fallas, es de los que más le llenó como actor, por todo el trabajo que le exigió.

Además, que una de las mayores vivencias que le dejó el sétimo arte fue cuando trabajó en la película “Despertar”, de Soley Bernal, junto a Rafael Rojas, quien años atrás fue su alumno en el Conservatorio Castella.

El gremio está dolido

El gremio artístico es el más golpeado con su partida, pues aún no habían terminado de asimilar la muerte de la actriz Yessenia Artavia, la de los “Enredos de Juan Vainas”, cuando a la semana les tocó despedir a otro compañero de las tablas.

Muchos de ellos han externado su dolencia en las redes sociales, en especial en la de los tres hijos de don Álvaro: Danny (bailarín y productor audiovisual), Valentina (bailarina) e Ítalo (actor y presentador), los cuales procreó con la actriz Roxana Campos, quien falleció en noviembre de 2020, por un cáncer.

Deja además dos nietos que eran otro motivo más para su inagotable sonrisa, Luca, hijo de Valentina, e Irene, hija de Ítalo. Esta última la más apegada a él.

“¡Qué duro! Tantas cosas puedo decir de don Álvaro Marenco. Siempre divertido, anecdótico, lleno de ideas, luz y cariño para todos. Te extrañaremos mares, lo siento tanto por el gremio”, escribió la actriz Natalia Pereira.

Marenco había sobrevivido al covid-19 a finales del 2019 y su mayor anhelo era recuperarse bien para volver a darle vida a algún personaje y actuar, que era lo que más le gustaba.

“Yo nunca me he ido de la actuación, ya superé el cáncer y ahora el covid, cuando me pensioné pensé que iba a aprender a tejer o a regar matas con una tía, pero mi motivación es la sobrevivencia y actuar cualquier papel es algo que disfruto mucho”, nos dijo en una de las últimas entrevistas que nos dio, en el 2022.

Este viernes, a partir de la 1:30 p. m. en la iglesia Don Bosco, en San José, será despedido para siempre el “señorón” de la tele, el cine y las tablas.