Conozca más de MartinSon, el ramonense polifacético de Nace una estrella

José Martín Rodríguez, tiene 36 años, ama cantar y hacer música desde que era un nino. (Lilly Arce/Lilly Arce)

A José Martín Rodríguez Jiménez algunos lo conocen como “MartinSon”, pero ahora gran parte del país lo conoce como el participante de Nace una estrella, que es de San Ramón.

Él se considera un gran amante de la música y es de los que cree que cantar es hablar con el alma, por eso dice estar disfrutando mucho la oportunidad de estar en el programa.

A sus 36 años, ha visitado más de 30 países, luego de tomar la decisión de irse solo con su guitarra a mostrarle sus propias canciones al mundo.

Conozca un poco más de Martín y de su experiencia en el programa de Teletica.

- ¿A qué edad descubre ese amor por el canto y la música?

Bueno, fue mi mamá la que se dio cuenta cuando yo era niño, porque me ponía a cantarle a mis tías. Ella intentó aprender a tocar la guitarra cuando tenía 10 años y aprendió un par de cositas, y cuando yo tenía esa edad, me sacó la guitarra, que la tenía empolvada en un closet, y me la puso en la mano y me preguntó que si quería aprender y me enseñó lo que ella sabía y vio que yo tenía facilidad. Entonces me metió en clases de guitarra clásica.

Tuve clases de guitarra clásica desde los 9 hasta los 12, 13 años, más o menos. Y después me volví serenatero y, desde ese entonces, me gusta hacer canciones, dar serenatas y cantar música popular. Me gusta musicalizar poemas y soy cantante de música popular, prácticamente, desde mi adolescencia y es el único trabajo que he tenido realmente.

- ¿Siempre se ha dedicado de lleno a la música?

Bueno, fui reportero y presentador de un espacio del canal de la UCR, que se llama Materia Gris. Mi trabajo es como músico, toco en el restaurante, en bares, en eventos privados. Ese es mi trabajo desde siempre.

Yo nunca he tenido una colilla de asalariado, ni una orden patronal, pero sí colaboré con el canal de la UCR como seis años.

MartínSon dice estar aprendiendo mucho de los profesores de canto y de cómo desenvolverse frente a cámaras. (Lilly Arce/Lilly Arce)

- También es compositor...

Siempre he pensado que es casi una responsabilidad como artista, además de interpretar música del mundo, hacer canciones. Entonces, hago mis temas y los produzco de manera profesional, con grabaciones de calidad, tratando de ponerle un poquito a las relaciones públicas. Estos trabajos los hago, más o menos, desde la pandemia.

Antes de eso había hecho un disco, llamado ‘Pejibaye’, con el cual me fui por el mundo, vendiéndolo en la calle, en Europa, en Suramérica, y un poquito en Oriente. Llegué hasta Estambul, fui a Israel una vez, todo con un disquito casero.

Yo estoy en este momento en un concurso de canto, entonces mi experiencia como compositor no me da ninguna ventaja realmente.

- ¿Cuántos países conoce gracias a la música?

Soy un músico a quien le gusta mucho viajar, entonces me conozco más de 30 países, desde hace como 10 años. Siempre me dio la loquera de hacer un poquillo de plata e irme a las calles de Europa, a cantar en la calle, en restaurantes y aprender idiomas. Hago eso como desde 2016, y me voy 4, 5, 6, 7, 10 meses.

Por eso me gusta mucho cantar en idiomas, y lo hago como en siete idiomas, y hablo alemán, francés, inglés, un poquito de italiano, también portugués y estoy aprendiendo croata. Soy un músico polifacético.

- ¿Por qué decidió inscribirse en el programa, para dar a conocer su música?

Bueno, yo hice audición hace dos años y no la pasé, y quise hacerlo este año también porque me parece que el formato es un muy lindo, pues le da importancia a los cantantes y para mí representaba un reto, porque soy compositor y me dedico a cantar música del mundo. Pero el saber que si me seleccionaban iba a implicar llevar clases de canto, de interpretación, que iba a estar como en ese reto de la televisión nacional, de que es un programa que tiene un muy buen rating, de esos nervios, yo sabía que eso me iba a hacer crecer como persona y como artista. Además, de conocer a la familia de Teletica por dentro.

En esta temporada ya han salido tres adultos. (Lilly Arce/Lilly Arce)

- ¿Qué tal se ha sentido con los temas que le han tocado?

En mi caso, me pidieron que mandara una lista de canciones, pero adecuadas al perfil que el canal crea para uno. Yo soy como el compositor del grupo. Yo he estado tranquilo con eso, como en mi charco, pero si logro estar lo suficiente en el programa, obviamente quiero mostrar más cosas de mí.

A mí me dicen MartinSon también porque hago música movidita. Entonces, en algún momento quiero hacer alguna cosa bailable. Quiero que la gente conozca a un MartinSon polifacético y que puede destacar en otros ritmos que no son solo la balada y la canción de autor.

Este es José Martín Rodríguez Jiménez, MartinSon, junto a su abuela Marta Valverde. (Cortesía /Cortesía)

- Entró al programa y a su papá lo tuvieron que operar del corazón, y ahora es su abuela la que está enferma, ¿cómo hace con tanto?

Hay una frase de una actriz que dice: “toma tu dolor y conviértelo en arte”.

Mi abuela (Marta Valverde) viene mal desde hace mes y medio. Esas dos situaciones son cosas muy dolorosas para mí, pero también me dan mucha fuerza porque quería dedicárselas a ellos y hacer las cosas con la mayor calidad y con el sentimiento a flor de piel.

Lo de mi abuelita es un poquito diferente, porque lo de mi papá (Martín Rodríguez) fue una sorpresa y es una persona muy sana. Pero mi abuelita tiene Alzheimer y viene con un proceso degenerativo desde hace muchos años, entonces estamos medio preparados para lo que viene.