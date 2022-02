Conozca un detalle muy curioso del aniversario de bodas de Natalia Rodríguez

Natalia Rodríguez Natalia Rodríguez apareció solita en sus fotos de aniversario de bodas. Instagram.

La presentadora Natalia Rodríguez y su esposo Emilio Garro están de aniversario de bodas, ya van por dos años desde que decidieron unir sus vidas.

La guapa compartió este fin de semana en sus redes sociales un montón de imágenes de un lugar bastante romántico en Manuel Antonio y del cuerpazo que se maneja, pero lo curioso del asunto es que el que menos aparece es su marido.

No sabemos si es porque Emilio es quitado pa’ las fotos, porque no era parte del canje o simplemente porque no fue a este viaje, pero lo cierto es que brilló por su ausencia en el montón de imágenes y videos que ella publicó.

Esto obviamente no quiere decir nada, pues sabemos que la pareja está muy sólida. Aunque sí nos hubiera gustado verle por lo menos la sombra a Emilio.