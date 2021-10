Conseguir entradas para ver a Coldplay se convirtió en una pesadilla para muchos fans

La visita de Coldplay ha causado mucho revuelo en nuestro país. Facebook La visita de Coldplay ha causado mucho revuelo en nuestro país. Facebook (Facebook)

En lugar de soñar con Chris Martin y las piezas de Coldplay, los fans de la banda británica no podrán sacar de sus mentes el mensaje “The service is unavailable” o servicio no disponible, en español.

Y es que, aunque se esperaba que el segundo día de preventa de entradas para el concierto del 18 de marzo, fuera más fluido que el lunes anterior, la historia fue prácticamente la misma: ilusión se tuvo que transformar en paciencia y poco a poco se convirtió en frustración y enojo.

Para algunos las historia tuvo un final feliz, pero para la mayoría el cuento fue distinto.

Juan José Rojas, de la productora BLieve Entertainment, dijo que a la hora que inició la preventa entraron 50 mil dispositivos y que a pesar de que sí hubo cierta lentitud, pudieron dar a basto y vender las seis mil entradas que estaban disponibles.

“En cuestión de dos horas se vendieron las seis mil entradas que corresponden al 15 por ciento del aforo. Tenemos la última este jueves que es la venta que está ligada a cualquier tarjeta y son otras seis mil, que serían las últimas que quedan disponibles para el concierto”, dijo Juanjo.

El productor recomendó a las personas que quieran comprar este jueves que lo hagan desde un solo dispositivo, pues al hacerlo desde varios, hacen que el sistema colapse.

Muchos soñarán con este mensaje.

Malestar.

Como era de esperar, muchas personas manifestaron su descontento en redes sociales, ya que por más que lo intentaron, siempre recibieron el mensaje de servicio no disponible.

A eso de las 2 p.m., la empresa eticket anunció que ya no había entradas para este miércoles.

“Damos por concluida la preventa de entradas para el concierto de Coldplay para tarjetahabientes de BAC Credomatic. Recordá que mañana jueves 21 de octubre a partir de las 10 a. m., se abrirá la venta de entradas para el público en general, con cualquier tipo de tarjeta”, publicaron.

En ese mensaje, muchas personas les reclamaron porque no pudieron conseguir sus boletos.

“Desde las 10 a.m., seleccioné mis entradas y ¿ahora qué? Las perdí. Eticket Costa Rica tengan la decencia de contestar y no la misma hablada que siempre ponen, aprendan a solucionar”, dijo un usuario.

“Desde las 10:15 a. m., como estúpida, no cerré la página en todas estas horas “esperando” como dice ahí para que ahora salgan con que ya se vendieron todas”, añadió otra.