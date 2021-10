Keyla Sánchez se convirtió en la más odiada de los fans de Coldplay por un pantallazo falso

Keyla Sänchez amaneció siendo la más odiada por muchos seguidores de la banda Coldplay. Archivo Keyla Sänchez amaneció siendo la más odiada por muchos seguidores de la banda Coldplay. Archivo

Keyla Sánchez se convirtió en la persona más odiada por parte de los fans de Coldplay porque, según un pantallazo que circula en redes sociales, logró comprar no una, ni dos, sino 19 entradas para ver a la banda en el Estadio Nacional el 18 de marzo.

Según la imagen que se hizo viral, la presentadora de ¡Qué buena tarde! se gastó casi 2 millones de colones en las 19 entradas, pero como mucho de lo que circula en redes sociales, el pantallazo es más falso que billete de tres rojos y Keyla se “ganó” un montón de comentarios negativos en su contra por nada.

La conductora de canal 7 asegura que no es seguidora de los británicos y que por eso no gastó ni un segundo de su vida intentando comprar entradas, por lo que se ganó miles de enemigos por nada.

Según el pantallazo que circula en las redes Keyla Sánchez Granados se gastó casi 2 millones de colones en entradas.

En el supuesto pantallazo viene que Keyla Sánchez Granados adquirió a las 10:49 a.m. varios boletos del área VIP y que en total pagó 1.890.750 colones. Cada entrada VIP vale 99.500 colones, que es la más cara.

Esto generó que muchos fans de la banda empezaran a odiarla y a reprocharle a la empresa www.eticket.cr por el supuesto privilegio que le dieron a ella solo por ser figura pública.

La Teja contactó a la presentadora y ella misma desmintió dicha compra y asegura que “la publicación es falsa y errónea”.

Es más hasta aclaró que en sus planes no está asistir al concierto.

“Lo único que te puedo decir es que por recomendación de mi abogado no puedo hablar sobre el tema, solamente te digo que la información es falsa y errónea, como lo puse en mis redes sociales respeto muchísimo la agrupación, pero no es de mis favoritas, por ende, no compré ninguna entrada, ni compraré”.

En su cuenta de Instagram la conductora también aclaró la situación.

Keyla mencionó que respeta mucho el gusto de los demás y que esperaba que todos los que vayan a ir al evento lo disfruten bastante.

“Espero que todos los fans de Coldplay disfruten del excelente concierto que darán en el país”, dijo antes de señalar que no se referirá más al asunto.

Una página farandulera de Facebook dio por un hecho que la compra sí se dio, por lo que la figura de Teletica ya habría hablado con su abogado para proceder judicialmente por el daño a su imagen que esto representa.

Casi que imposible

Juan José Rojas, vocero de la empresa productora BLieve, encargada de organizar este concierto, aseguró que es imposible que una persona pueda adquirir tantas entradas de un solo porque la plataforma digital no lo permite.

Rojas explicó que el máximo por transacción es de cinco entradas y que con el colapso que hubo este lunes en el sistema era poco probable que la conductora lograra ingresar tres veces más para obtener las 19 entradas.

“El sistema está programado para que una persona pueda adquirir en una gestión de compra cinco entradas, se puede volver a meter y hacer de nuevo la transacción y el método de pago por otras cinco más, pero el sistema está hecho para evitar, más que todo, compras de revendedores o cosas por el estilo para que no se puedan comprar más de cinco boletos en una transacción”, aclaró.

Toda una locura ha sido la venida de Coldplay a Costa Rica.

Rojas mencionó que ni teniendo toda la suerte del mundo una persona puede comprar más de cinco boletos a la misma horas y mucho menos a las 10:49 a.m. como dice el supuesto pantallazo porque la preventa se inició oficialmente a las 11 a.m.

“No es como los sistemas que te dicen ‘seguir comprando’ y uno sigue con la sesión abierta, no, en el momento que se finalizan esas cinco (entradas) el sistema te saca y hay que volver a empezar de cero. Volver a ingresar al mapa (de los campos), seleccionar el bloque, seleccionar la silla, entonces, con un volumen de venta como el de ayer, que fue una locura, es prácticamente imposible”, agregó.

Nada de segunda fecha

Fue tanta la desesperación de muchos por tener su campito asegurado para ir a cantar a todo pulmón “Yellow”, que las 28 mil entradas que se pusieron disponibles el lunes se fueron en menos de seis horas, según confirmó la producción.

Este miércoles a partir de las 10 a.m. se venderán otros 12 mil boletos más para los que no pudieron en este primer intento.

En la página de band solo aparece una fecha para su concierto en Costa Rica.

También trascendió en las últimas hora que podría existir la posibilidad de que los británicos den un segundo concierto el 19 de marzo de 2022; sin embargo, la productora BLieve desmintió los rumores.

Juan José Rojas aclaró que sí se hizo la solicitud ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), pero más que todo para prevenir por si hay que dividir al público ante la restricciones sanitarias por covid-19.

“Eso es una contingencia que se previó, pero por parte de la banda, de la producción no hemos llegado todavía a algo diferente a lo que está que el concierto oficial es el 18 de marzo. La contingencia es más que todo de vista a los protocolos sanitarios, de que haya que hacer una reducción de aforo y así poder dividir la gente en las dos fechas, pero a este momento no hay una segunda fecha programada”, aseguró Rojas.