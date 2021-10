Hotel frente a Estadio Nacional ya no tiene campo para día del concierto de Coldplay, en 2022

Coldplay iniciará su próxima gira mundial en Costa Rica el 18 de marzo de 2022. Archivo Coldplay iniciará su próxima gira mundial en Costa Rica el 18 de marzo de 2022. Archivo (James Marcus Haney)

Ha habido tanta locura con la preventa de entradas para ver a la banda Coldplay el próximo año en el Estadio Nacional, que hasta el hotel Hilton La Sabana se quedó sin campo para el 18 de marzo del 2022.

El hotel anunció este lunes en su perfil de Facebook que las habitaciones estarán en su plena capacidad permitida.

Las habitaciones del hotel que dan hacia el Estadio Nacional también se reservaron en cuestión de horas para el día del concierto. Facebook

Este lunes se inició la preventa de boletos para el concierto y en cuestión de horas se agotaron las entradas y para algunos fue un dolor de cabeza obtener su campito.

La página de BAC Credomatic había anunciado que la preventa estaría disponible a partir de este 18 de octubre a las 2 p.m.; sin embargo, adelantaron la hora. Muchos seguidores se molestaron porque cuando se metieron a la plataforma www.eticket.cr ya muchas localidades decían “agotado”.

A los pocos minutos de habilitarse la venta de entradas ya muchas localidades decían "agotado". Foto: Captura de pantalla

“Yo estoy desde las 9 de la mañana en la plataforma, a las 10:30 a.m. veo la publicación que la pasan para las 2 p.m., reviso a las 11 a.m. y veo que ya se pueden comprar, ingreso a la plataforma a las 11:01 a.m. y ya estaban agotadas. Es increíble la falta de seriedad y compromiso de esta empresa”, les reclamó Leonardo Núñez Jaen en su cuenta de Facebook.

Otros afirmaron que había momentos en los que el sistema para comprar se pegaba.

“O sea, así no se puede... ¡Qué relajo, en serio! Cómo diantres no funciona esa página como debe ser, de tanto esperar ya va a ser el concierto, fijo termina y sigo esperando”, escribió María Palma Herrera.

A muchos de los seguidores la plataforma les dio serios dolores de cabeza. Facebook

“Todas las locaciones a las que quería ir agotadas. Eso no se hace”, les reclamó Daniel Arroyo.

Coldplay inaugurará su gira mundial “Music of the spheres” en Costa Rica y el valor de las entradas va desde los 18 mil colones hasta los 99.500 colones.

Agotadas en horas

Juan José Rojas, de la empresa BLieve, encargada de organizar este conciertazo, dijo que la preventa de entradas se ha realizado con toda normalidad y que prácticamente todas se fueron en cuestión de horas.

De momento solo los que tienen tarjeta American Express (Amex), del BAC Credomatic, podían tener acceso a la compra de primeros.

Rojas mencionó que se puso a disposición del público un 70% de las localidades y que antes de la 1 p.m.. ya tenían un 90% de estas vendidas. Es decir, ya tienen asegurado un llenazo.

Fue la semana pasada que se confirmó que la banda vendría al país y desde entonces ha sido toda una locura. Archivo

Sin embargo, dijo que para la venta abierta a todo el público, que será a partir de este miércoles 20 de octubre, estará disponible el otro 30% de las entradas.

“Según la proyección y el volumen que hemos tenido hasta este momento de compra es muy posible que se agoten en el transcurso de la tarde pero le decimos a todos los consumidores que se esperen, que la producción ha previsto poner para todos diferentes entradas pensando en las posibilidades de que no todas las personas son tarjetahabientes de una marca en específico y la banda también se preocupó para que esto se lograse”, dijo.

Para poder ir este concierto, previsto para 40 mil personas, es necesario tener las dos dosis de la vacuna contra el covid-19.