Costa Rica recibirá a Chris Martin, un referente de la música, la moda y el amor

Chris Martin no es el típico roquero, ya que él luce siempre a la moda.

La noticia de la semana fue la confirmación de la presentación, por primera vez en nuestro país, del grupo británico Coldplay.

La banda, que interpreta piezas como “Viva la vida”, “Yellow” y “The Scientist”, entre otras, tocará en el Estadio Nacional, en La Sabana, el próximo 18 de marzo en uno de los conciertos que más ha ilusionado a los fiebres de la música en los últimos años. Coldplay es el regreso ideal después de tanto tiempo sin asistir a un chivo debido a la pandemia.

Cuando se habla de Coldplay se tiene que mencionar a su líder y vocalista, Chris Martin, quien es un pegue en los escenarios y fuera de ellos, ya que se ha convertido en un icono de la moda y es un galán muy cotizado.

El cantante puede rajar que entre su lista de exparejas figuran modelos, actrices y cantantes, las cuales, al igual que muchas damas en todo el mundo, cayeron ante sus encantos físicos y su maravillosa voz.

¿Quién es?

Se llama Christopher Anthony John Martin y nació en Inglaterra en 1977 (44 años). Es cantante, compositor y líder de Coldplay.

Esta banda británica se hizo mundialmente conocida luego del éxito de su cuarto álbum, “Viva la Vida or Death and All his Friends” (2008), que mereció tres premios Grammy y fue el disco más vendido del año.

La educación que recibió Chris Martin fue exquisita, ya que estudió en las escuelas privadas más caras de Reino Unido. Fue allí donde formó su primera banda, The Rockin’ Honkies, junto a dos compañeros de estudio, dedicada al rhythm and blues y al soul, y gracias a la cual conoció al que años más tarde sería su mánager, Phil Harvey.

En 1996 Martin ingresó en el University College de Londres, la tercera institución de educación superior más antigua de Inglaterra; estudió Historia Antigua y se graduó con honores en griego y latín. Un joven digno de imitar.

Chris Martin y Dakota Johnson llevan varios años jalando.

En la universidad Chris conoció a los miembros de lo que sería Coldplay, banda con la que lograrían el reconocimiento internacional.

En su vida personal, Chris estuvo casado con Gwyneth Paltrow entre el 2003 y el 2014. Con Gwyneth utiene una hija llamada Apple Blythe Alison Martin, que nació en 2004 en Londres, y un hijo, Moses Bruce Anthony Martin, nacido en 2006.

Martin había sido lo que se dice un chico bueno al que no se le conocía relación estable hasta su matrimonio, pero luego de su divorcio fue encadenando una famosa detrás de otra. El hombre se desató.

Desde que el cantante anunció su separación de Paltrow en marzo de 2014, pocos meses después comenzó un desfile de parejas como la modelo y presentadora Alexa Chung, la actriz Jennifer Lawrence, además de Kylie Minogue, Annabelle Wallis, Katy Perry y Dua Lipa. Casi nada.

Actualmente es pareja de Dakota Johnson, hija de Melanie Griffith y Don Johnson, quien parecía otra conquista exprés de corto recorrido, pero ya llevan tres años juntos.

En un concierto que dio esta semana en Londres, el cantante tuvo un bonito gesto con la actriz de “Las 50 sombras de Grey”, al dedicarle una de sus canciones a su “universo”, quien lo acompañó en la presentación.

No obstante, en algún momento se rumoró que ya no eran pareja, ya que siempre han intentado llevar su romance de manera discreta.

En enero del 2020 estuvieron de viaje en Costa Rica y anduvieron por las hermosas playas de Guanacaste.

Con caché.

El líder de Coldplay, uno de los cantantes más carismáticos y queridos, ha ido evolucionando con el tiempo y está claro que su relación con Paltrow, fanática declarada de las tendencias, marcó el cambió.

Pasó del sobrio negro que usaba en la mayoría de sus apariciones, a una explosión de color y unas chaquetas militares que se convirtieron en objeto de deseo de medio mundo.

Gwyneth Paltrow y Chris Martin tienen dos hijos.

Sobre el escenario luce como nadie las jackets talladas negras con hombreras, sobre las que destacan los lilas, rojos, azules y rosas, y tampoco escatima en cintas y bordados muy al estilo revolución francesa.

El eje central del armario de Martin es la camiseta de manga corta con coloridos estampados. Son camisetas lisas con algún detalle, generalmente colocados estratégicamente en el hombro o las mangas.

Los pantalones, tubos la mayoría de las veces, tampoco se salvan de su pasión por los retoques a la moda.