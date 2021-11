Consejo del hermano le ayudó a participante de ¿Quién quiere ser millonario?

Amalia Fonseca ganó cinco millones en ¿Quién quiere ser millonario?

Estamos a las puertas de que finalice una nueva temporada de ¿Quién quiere ser millonario? (quedan dos semanas) y los participantes están aprovechando los consejos de otros que ya pasaron por la silla caliente del programa de preguntas de Teletica.

Este fue el caso de Amalia Fonseca, profesora de Inglés y vecina de Zarcero, quien fue una de las concursantes de este martes.

Ella aprovechó el colmillo que tiene su hermano Hernán para llevarse cinco millones de colones, pues él había participado en el 2009 y se ganó siete millones y medio.

En aquel entonces, Amalia estuvo apoyando a Hernán y por eso esta vez no fue tan complicado para ella.

La profe se tuvo que ir cuando le preguntaron el año de fundación de los Bomberos de Costa Rica, no tenía ni idea y como ya no tenía más comodines, no se la quiso jugar y se retiró con cinco “meloncitos”. La respuesta correcta es en 1865.

“Mi hermano estuvo en el 2009, entonces me dijo que me concentrara, que estuviera tranquila y que aprendiera a descifrar a Ignacio (Santos). Cuando me fui ya no me quedaban comodines y la verdad es que yo con los fechas no soy muy buena”, dijo.

Doña Amalia piensa guardar la platita por aquello de que salga alguna emergencia.

Hernán Fonseca apoyó a su hermana Amalia en ¿Quién quiere ser millonario?

El otro participante de la noche fue Gustavo Calderón, un arquitecto y músico de Sarchí.

A él le aplica hasta el dicho que dice que hasta al mejor torero se le cae el capote, pues se tuvo que ir para la casa en la pregunta relacionada al piano, pues no supo la respuesta a pesar de que toca ese instrumento.

Él iba por la pregunta 7 y lo devolvieron a la zona segura de 500 mil colones debido a que falló la respuesta.