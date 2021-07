Conserje de la UNA se llevó tres milloncitos de ¿Quién quiere ser millonario?

Doña Sandra demostró el conocimiento que le ha dado la vida. Cortesía. Doña Sandra demostró el conocimiento que le ha dado la vida. Cortesía.

La humildad y el conocimiento de doña Sandra Alfaro se vieron premiados este martes en ¿Quién quiere ser millonario?

Ella es conserje del área de Informática de la UNA y llegó a la silla caliente convencida de que podía disfrutar y llevarse algún dinerito.

Así fue y doña Sandra se ganó tres millones de colones que podrá aprovechar seguramente en un viaje, pues contó durante el programa que le encanta viajar por el mundo y que sueña con conocer Tierra Santa.

La vecina de Belén comentó que siempre ha sido fiebre de programas de preguntas y que se animó, a pesar de que nunca ha tenido estudios universitarios, porque sabía que tenía con qué dar la pelea.

Al principio iba muy bien, usando su intuición y conocimiento, la pregunta que la frenó fue la que decía: ¿En cuál emisora se transmitía el programa Escuela para todos en 1974? Ella contestó que radio Reloj y la correcta era Monumental.

Como ya no tenía comodines no pudo seguir, pero estaba en zona segura, así que no perdió ni un colón.

El otro participante fue Gregory Richard Kearney, quien la semana pasada no pudo terminar de contestar las preguntas porque la hora de programa se cumplió.

A don Richard le fue mejor la semana anterior. Cortesía. A don Richard le fue mejor la semana anterior. Cortesía.

Esta vez regresó y no le fue tan bien como se esperaba, debido a que solo se pudo llevar quinientos mil colones, cuando ya casi iba por los tres melones.

A él lo traicionó la confianza que tuvo en uno de sus comodines, pues en una de las preguntas, optó por la videollamada y la persona le dio la respuesta errónea y se tuvo que ir para la casa.

Esto a diferencia de la semana pasada, cuando la persona que lo acompañó le ayudó con una de las respuestas, aunque él estaba dudando de que era la correcta.