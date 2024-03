Consuelo Duval tuvo que ser hospitalizada de emergencia debido a una situación de salud

Uno de los integrantes de la Familia Peluche tuvo una complicada situación de salud.

Consuelo Duval fue hospitalizada de emergencia, así lo dio a conocer la revista People en Español.

La querida actriz fue sometida a una operación para quitarle la vesícula, así lo contó ella misma en sus redes, donde se ve en una habitación de un hospital, junto a unos peluches y un ramo de flores.

“Todo salió muy bien, ya soy una mujer desvesiculada”, se lee junto a varios emojis.

“Mis chingaderitas tan hermosas, que me mandaron tantos mensajes de amor y de cariño. Ya me curé. Me quitaron la vesícula, estaba llena de lodo. Estaba tantito así de explotar y ahí sí ya no la contaba”, explicó.

“Pero me siento muy bien; un poquito achacosa, pero bien. Achacosa de consentida y chiquiona, pero a toda madre”.

Según este medio, la conocida actriz va a continuar su proceso de recuperación en su casa.

“Gracias a todos los que me cuidaron y me arroparon, ¡ya me voy para mi casa!”, concluyó.

Consuelo Duval fue operada de emergencia. foto: People en Español.