Contratación de Hernán Medford en Herediano tambalea tres programas en canales distintos

Hernán Medford volverá a sentarse en el banquillo florense. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

El sorpresivo anuncio que dio esta mañana Herediano con la contratación de Hernán Medford como su entrenador para lo que queda de este torneo y el próximo puso a tambalear a tres programas de tres diferentes canales.

El ahora técnico florense es parte de Conexión fútbol, de canal 11; de Contragolpe, de TD Más y estaba en los planes de Teletica para Dancing with the stars.

La Teja adelantó hace unos días que el Pelícano estaba en la lista de figuras a los que la producción les había propuesto ser parte de la sétima temporada del programa de meneos; sin embargo, Medford habría pedido tiempo para revisar una lesión que tendría en una de sus piernas, con el fin de verificar si podría aguantar el trajín, ya que es sabido que en Dancing la cosa no es jugando y ya hay historial de lesiones.

Claro, sabiendo cómo se maneja el mundo del fútbol y dada la amistad del entrenador con Jafet Soto, gerente florense, no sería nada raro que esa fuera la excusa para dar largas al asunto y ver si llegaba a no al banquillo rojiamarillo.

Tras la ratificación, La Teja intentó contactar a Pablo Guzmán, director de Conexión, pero de momento no ha respondido nuestros mensajes.

Por otro lado, Gabriela Jiménez nos señaló que de momento no ha hablado a profundidad para ver su futuro, aunque ya tuvo la oportunidad de felicitarlo.

Hernán Medford lleva dos años con Contragolpe. Instagram.

En mente

Cuando fue contratado por Repretel, en enero de este año, Medford conversó con La Teja sobre sus prioridades, pues en los últimos tiempos se le veía más en el lado farandulero que cualquier otra cosa y ahí defendió que su pasión seguía siendo dirigir, solo que no podía decir no a otros trabajos.

“Para mí la prioridad es seguir siendo entrenador, si me ofrecen trabajo en televisión yo no puedo decir que no porque tengo que trabajar, pero desde el principio yo dejo claro que si me sale un proyecto en fútbol que valga la pena, lo voy a aceptar”, dijo.

Ahora nos damos cuenta que no era mentira lo que decía el Pelícano, quien tendrá que dejar los filazos, análisis y pachanga de lado y enfocarse en darle la 30 a los heredianos.