¿Convencieron los bailes de Víctor Carvajal a David Martínez? Años después, el juez lo responde

David Martínez es el juez que ha estado en todas las temporadas de Dancing with the Stars. (Rafael Pacheco Granados)

El juez David Martínez habló con La Teja y entre otras cosas reveló cuáles son las estrellas que más lo han deslumbrado en estas siete temporadas de Dancing with the Stars y en la lista hay alguna que otra sorpresa.

También, llama la atención lo que dijo del ganador de la cuarta temporada, Víctor Carvajal, y su forma de bailar.

-¿Cómo está viviendo esta temporada?

Muy diferente, la estoy disfrutando mucho, me estoy llevando muy bien con todos los bailarines.

-¿Lo ha sorprendido alguna estrella?

Es un poco pronto para decirlo pero yo espero que un par lleguen a su pico ahorita, creo que hay una o dos estrellas que pueden dar la guerra.... Me sorprendió Gaby (Gabriela Jiménez) en esta última gala que bailó muy bien.

-¿Le hizo mucha falta el programa los dos años en que no estuvo?

Sí, me hizo mucha falta, es un programa que quiero mucho. Yo lo he hecho en varios países pero hacerlo en Costa Rica es superimportante, me encanta el formato, la disciplina que implica el ballrooom y me gusta que la gente ya sepa de ese ritmo en el país. Ya se han dado cuenta de lo técnico y lo difícil que es.

-De todas las temporadas, ¿cuál es la estrella que más le ha llenado el ojo?

Wow, son varias, Daniel (Vargas) por ejemplo es muy bueno, Keyla Sánchez me gustó mucho como se desempeñó, aunque no ganó, al igual que Montserrat Del Castillo; de esta temporada van a salir un par que creo que van a dar guerra.

-¿Víctor Carvajal?

Él sí y no, la verdad a mí Víctor no me deslumbró mucho, preferiría a Keyla, Johanna Solano o Montse.

Víctor Carvajal y Diana de la O fueron los ganadores de la cuarta temporada. Graciela Solis (GRACIELA SOLIS)

-¿Todavía lo ven en la calle como el señor bravo o serio?

Creo que hay alguna gente que ya entendió mi forma de ser; en la calle la gente es tranquila y como no veo las redes sociales, no me doy cuenta si me están tirando.

-¿Cómo le ha ido con Silvia Baltodano como nueva jueza? Han tenido diferencias de criterio...

Sí, pero por lo menos ella tiene un criterio más claro, tiene escuela real, que tal vez no tenían otras personas. Ella ha estudiado baile y otras cosas más.

-¿Va a bailar en alguna gala?

No sé, creo que ya bailar está para la gente más joven.