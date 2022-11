Natalia Monge mostrará una nueva faceta como reportera al público, también será quien le cuente a la audiencia las cosas que pasan en la casa donde se hospedan los enviados a cubrir Qatar 2022. Foto: Natalia Monge para LN

Televisora de Costa Rica es la encargada de transmitir los partidos del Mundial de Qatar 2022, por ende llevó un grupo de trabajo bastante grande hasta tierras árabes.

Christian Sandoval ya está sufriendo con los cambios de temperatura en Qatar

Debido a que la estadía en Doha será durante más de un mes, la producción de Teletica decidió que todo su equipo de trabajo iba a convivir en una casa, situación que ya a la humorista Natalia Monge le está causando “problemas”.

Su compañero y periodista, Fabián Borbón, compartió un video donde la imitadora asegura estar molesta porque alguien le robó su café, algo que para ella es como si le insultaran a un hijo.

“Se me desapareció mi bolsa de café, por segunda ocasión, y para mí que me toquen el café es como que me ofendan a un hijo”, le contó al comunicador que anda buscando al culpable de los robos del café.

Convivencia ya le pasa factura al equipo de Teletica en Qatar

Borbón asegura que cualquiera de sus compañeros puede ser el responsable ya que la convivencia los convierte a todos en sospechosos.

“Naty” está contenta porque aún le quedan dos bolsas más de café, pero dice que mejor los va a tener en el bolso pegado a ella, no se quiere arriesgar más.