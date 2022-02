Corazón de Cristiana Nassar sigue destrozado a un año de la muerte de su esposo

Cristiana Nassar Cristiana Nassar guarda un gran recuerdo de su esposo.

La expresentadora de televisión Cristiana Nassar asegura que a un año de la muerte de su esposo, Martín Nassar, sigue con el corazón partido debido a su ausencia.

La macha publicó una foto junto a un mensaje, en Instagram, en el que revela que nada ha podido llenar el espacio que dejó su amado.

[ Cristiana Nassar: “Tengo el alma destruida, el centro de mi vida explotó, todavía me falta mucho por llorar” ]

“¡Aquí estamos un año después de tu partida! Con el corazón destrozado por no tenerte, tratando de llenar la vida que ahora es vacía y triste, aún sin convencerme que voy a lograr sobrepasar este dolor infinito. En este proceso no hay atajos, pero sí mentiras, pues me creí que todo pasa. No, jamás pasará, solo mi fe me sostiene y Dios es quien lleva mi vida por estos días. Algún día haré resumen y me quedará tu amor y tus risas”, escribió la macha en la imagen que es de hace unos años cuando su hija Nanny era una chiquilla.

Desde la muerte del doctor, el 15 de febrero del 2021, la también chef ha vivido un duelo bastante intenso, al punto que dejó los medios prácticamente por completo, únicamente teniendo algunas apariciones en entrevistas.

[ Cristiana Nassar dice que su esposo se le aparecía y que duerme junto a sus cenizas ]

En algún momento se dijo que volvería con un programa en Multimedios, el año anterior, pero eso al parecer no cuajó y ella sigue de alguna manera desconectada de la vida pública, solamente en Instagram se expresa o promociona algún producto de vez en cuando. También estuvo trabajando para fin de año en un hotel en Tamarindo, Guanacaste.

En el espacio “Íntimo” le había revelado a Douglas Sánchez que a su esposo no lo veló ni le hizo un funeral, pues al día siguiente de que Martín falleció lo cremó y se llevó las cenizas para su casa y dormía al lado de ellas y con las pijamas que dejó el doctor.