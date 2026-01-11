Costarricense conmueve al jurado y hace historia al obtener un pase de oro en Got Talent España

Un artista costarricense hizo historia este sábado, al convertirse en el primer tico en conseguir un pase preferencial, en el famoso programa Got Talent España.

Se trata de Sebas Guillem, quien se presentó en el concurso que transmite la cadena Telecinco y su presentación cautivó y emocionó al jurado, al punto de que la reconocida actriz Paula Echeverría no dejó ir al artista y tocó el botón dorado, que lo clasificó de forma automática a la siguiente etapa del concurso.

Durante su audición, Sebas contó que su abuelo es originario de Santiago de Compostela y, desde que se presentó, cautivó a los jueces, cuyo panel está conformado por Carlos Latre, Lorena Castell, Paula Echevarría y Risto Mejide, así como al público.

Sebas Guillem, artista tico que deslumbró en Got Talent, España. Foto: Instagram Sebas Guillem. (Foto: Instagram Sebas Guillem./Foto: Instagram Sebas Guillem.)

La presentación de Sebas Guillem

La jueza Lorena Castell dijo al finalizar su presentación: “me has encantado” y minutos después volvió a cantar, en esta oportunidad, una de sus canciones, que escribió junto a su hermano fallecido.

“Esta se la dedico a mi hermano, que falleció hace un par de años, es una de las personas más talentosas que conocí en mi vida, falleció en el 2018″, afirmó.

Una vez que terminó de cantar, Lorena fue a abrazar al artista, quien se puso a llorar y Echeverría, conocida por actuar en series como Velvet se puso de pie, para aplaudir la presentación del tico.

Pero la cosa no paró ahí, porque los presentes en el estudio pedían el pase de oro y de una, Echeverría dijo: “no te voy a dejar ir” y tocó el tan deseado botón dorado. Sebas se puso de rodillas y se puso a llorar, por lo que Paula fue al escenario para felicitarlo y darle un abrazo.