Una emocionada Karina Ramos celebra un momento de su carrera que jamás olvidará

Karina Ramos celebró con mucha emoción, este sábado, un momento de su carrera que jamás olvidará.

Una magnífica oportunidad de trabajo, que se le presentó al puro arranque del 2026, tiene a la modelo y exreina de belleza llena de agradecimiento y felicidad.

Karina Ramos vivió este sábado un momento en su carrera profesional que jamás olvidará. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

Un evento internacional que la llenó de orgullo

Así lo externó la guapa en sus redes sociales, luego de festejar que tuvo la oportunidad de presentar un evento en México al que asistieron miles de personas.

Ramos fue presentadora de la primera carrera de la Fórmula E realizada este sábado en el emblemático Foro Sol de México, uno de los recintos más importantes del país azteca.

La Fórmula E, oficialmente conocida como ABB FIA Formula E World Championship, es la máxima competición de monoplazas eléctricos que se organiza cada año a nivel mundial.

Karina Ramos trabajó ante una multitud de personas. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

Un rol estelar ante miles de personas

Karina tuvo un rol estelar dentro de la actividad, ya que fue la encargada de anunciar a los ganadores, un momento de gran expectativa que concentró la atención de las miles de personas presentes en el lugar.

“Tengo la oportunidad de presentar la premiación. Amo estas oportunidades que me sacan de mi zona de confort, pero me acercan a lo que siempre he soñado”, reconoció Ramos, quien actualmente vive entre Costa Rica y México.

Un inicio de año soñado

La exmiss Costa Rica no ocultó su emoción por arrancar el año con una experiencia de este calibre.

“Si alguien me hubiera dicho que iniciaría el 2026 siendo host de Fórmula E con el Foro Sol a estallar, jamás me lo hubiera creído ¡QUE DÍAAAAA!”, escribió Karina junto a varias fotos que evidenciaron el gran momento profesional que vivió.