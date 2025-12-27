Karina Ramos explota por lo que pasó en el tope de San Ramón: “¿Hasta cuándo?”

La modelo y presentadora de televisión Karina Ramos está enojadísima e indignada por una situación que, al parecer, ocurrió este viernes durante el Tope Nacional en San Ramón.

Ramos no se aguantó y explotó tras ver un video publicado en la página de Instagram Soy Pilarico, donde se denuncia la supuesta muerte de un caballo (no confirmada) durante el desfile equino que celebró el Día Nacional del Caballista y que por primera vez se realizó fuera de San José.

El Tope Nacional se realizó este año en San Ramón. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Video habría mostrado los últimos momentos del animal

En el video se observa a un caballo blanco tirado en el suelo, mientras varias personas intentaban salvarle la vida; sin embargo, según la publicación, el animal terminó muriendo pese a los esfuerzos.

Las imágenes generaron molestia inmediata en la exreina de belleza, quien es una reconocida defensora de los derechos de los animales.

Karina Ramos se indignó con esta publicación. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

“¿Hasta cuándo?”: el fuerte reclamo de Karina Ramos

Tras ver las escenas, Karina acudió a sus redes sociales para expresar su enojo por la realización de este tipo de actividades en Costa Rica, alegando una falta de conciencia y respeto hacia los animales.

“Cada año esto vuelve a suceder. ¿Hasta cuándo? Los topes y las corridas de toros son actividades puramente de entretenimiento a costas de animales que están expuestos a demasiado estrés, música, cansancio. deshidratación , extraños tocándoles, etc. ¡Qué falta tan grande de conciencia!”, lamentó Karina por medio de sus historias de Instagram.

Activista animal alzó la voz tras el Tope Nacional 2025

La fuerte reacción de Ramos responde a su constante lucha por el bienestar animal, lo que explica su profunda molestia ante la lamentable e indigna escena que habría dejado el Tope Nacional de este 26 de diciembre en San Ramón.

