Karina Ramos comparte la difícil situación que vive con uno de sus perritos

La exmiss Costa Rica Karina Ramos anda viviendo días de mucho estrés y desvelo mientras cumple con un viaje de trabajo en Ecuador.
La modelo decidió llevarse a uno de sus perritos, Maguito, no porque sea su más chineado, sino porque está delicadito de salud y necesita estar pegadito a ella casi todo el día.
Kary contó a sus seguidores de Instagram que hace dos meses al peludito le diagnosticaron glaucoma en uno de sus ojitos y, aunque al principio reaccionó bien al tratamiento, en los últimos días sufrió una crisis que lo dejó muy malito y con muchísimo dolor.
Dicha situación la ha tenido tan preocupada que no quiso dejarlo solo ni un minuto, por más viaje que tenía programado para esta semana.
Junto con Magui viajó de México a Colombia, donde hicieron una pequeña parada, y después se enrumbaron a Ecuador.
“Estamos con medicamentos cada dos horas y muchos cuidados, entonces no me he separado de él para nada”, explicó.
No ha dormido y comido bien
También reveló que ha pasado varias noches durmiendo apenas dos horas y días enteros en los que solo logra comer una vez, porque Maguito únicamente se tranquiliza si está en sus brazos.
A pesar del cansancio y las responsabilidades que tiene con su trabajo como modelo, la exmiss asegura que hará todo lo necesario para que su pequeño compañero se recupere y siga acompañándola en sus aventuras.