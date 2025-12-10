Farándula

Karina Ramos comparte la difícil situación que vive con uno de sus perritos

La exmiss Costa Rica Karina Ramos tuvo que viajar con su perro por lo enfermito que está el animal

Por Silvia Núñez
Karina Ramos y su perro Maguito
Karina Ramos viajó a Ecuador con su perro Maguito para estarlo cuidando. (redes/Instagram)

La exmiss Costa Rica Karina Ramos anda viviendo días de mucho estrés y desvelo mientras cumple con un viaje de trabajo en Ecuador.

La modelo decidió llevarse a uno de sus perritos, Maguito, no porque sea su más chineado, sino porque está delicadito de salud y necesita estar pegadito a ella casi todo el día.

Kary contó a sus seguidores de Instagram que hace dos meses al peludito le diagnosticaron glaucoma en uno de sus ojitos y, aunque al principio reaccionó bien al tratamiento, en los últimos días sufrió una crisis que lo dejó muy malito y con muchísimo dolor.

Dicha situación la ha tenido tan preocupada que no quiso dejarlo solo ni un minuto, por más viaje que tenía programado para esta semana.

Karina Ramos y su manada de perros
Karina Ramos tiene varias mascostas con las que viaja constantemente a Costa Rica.

Junto con Magui viajó de México a Colombia, donde hicieron una pequeña parada, y después se enrumbaron a Ecuador.

“Estamos con medicamentos cada dos horas y muchos cuidados, entonces no me he separado de él para nada”, explicó.

No ha dormido y comido bien

También reveló que ha pasado varias noches durmiendo apenas dos horas y días enteros en los que solo logra comer una vez, porque Maguito únicamente se tranquiliza si está en sus brazos.

Karina Ramos y su perro Maguito
Kary Ramos contó que su perrito solo pasa tranquilo en sus brazos o junto a ella. (redes/Instagram)

A pesar del cansancio y las responsabilidades que tiene con su trabajo como modelo, la exmiss asegura que hará todo lo necesario para que su pequeño compañero se recupere y siga acompañándola en sus aventuras.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

