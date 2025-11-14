“Me paraban cada dos pasos”: El vestido de Karina Ramos que enamoró en los Latin Grammy

Karina Ramos desfiló en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025. (redes/Instagram)

Karina Ramos, exmiss Costa Rica y presentadora que actualmente vive en México, también fue una de las ticas que desfiló en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, donde lució como toda una estrella.

La modelo compartió en redes la emoción de vivir una noche tan espectacular dedicada a homenajear “la música latina y a todos esos artistas que con su talento le dan vida a nuestros días”.

LEA MÁS: Así lució Bryan Ganoza en los premios Latin Grammy y no llegó solo

La guapa además contó que quiso vestir diseño costarricense para esta ocasión tan especial y que el diseñador Kevin Rojas le cumplió el sueño de hacerle el vestido perfecto.

Incluso, reveló que “cada dos pasos me paraba alguien a decirme algo bonito sobre el vestido”.

La también empresaria aprovechó para agradecer los mensajes que recibió y aseguró que espera seguir haciendo sentir orgullosos a los ticos con cada proyecto.

Además, envió un mensaje motivador a sus seguidores: “sueñen en grande, pero trabajen duro, prepárense, esfuércense en mejorar cada día para que la suerte los encuentre trabajando”.

LEA MÁS: Bryan Ganoza va con la frente en alto a los Latin Grammy: “Ya soy miembro oficial de la Academia”

Karina Ramos se topó con varias figuras conocidas en los Latin Grammy como Vadhir Derbez. (redes/Instagram)

La exmiss estuvo en los Latin Grammy gracias a una invitación especial de Mastercard, marca que la llevó a vivir una semana “priceless”, según escribió.

La entrega de premios a la música latina se realizó en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, donde Ramos espera quedarse unos días más.