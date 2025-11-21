Karina Ramos también brilló en el Miss Universo 2025... ¡sin ser candidata!

Karina Ramos,, exmiss Costa Rica 2014, salió en varios comerciales durante la transmisión del Miss Universo 2025. (redes/Instagram)

Muchos costarricenses que estaban viendo la transmisión de Miss Universo 2025 quedaron sorprendidos al ver a la exmiss Costa Rica Karina Ramos sobresaliendo en los anuncios que salieron al aire por Telemundo mientras se realizaba la gala desde Tailandia.

Aunque no estaba compitiendo, Kary igual terminó brillando como si estuviera de nuevo en el escenario universal, y los ticos no tardaron en llenarle las redes de mensajes y videos avisándole que la habían visto.

La modelo compartió su emoción de tanto apoyo con una publicación llena de gratitud en sus redes sociales.

“Gracias a todos los que me enviaron sus videos y mensajitos sobre los anuncios de ayer”, escribió.

Para ella, esta oportunidad ha sido muy especial, pues marcas como Pantene Latino, E! Now Latino y Telemundo Internacional confiaron en su imagen para los comerciales.

Karina Ramos fue coronada Miss Costa Rica en 2014.

Karina confesó que desde hace años soñaba con vivir algo así y que este logro representa la vida que siempre quiso construir desde que participó en Miss Universo hace ya 11 años.

“Irreal todo”, aseguró con evidente emoción.

La exmiss Costa Rica también agradeció el cariño del público y dijo que espera seguir haciendo sentir orgullosos a los ticos donde sea que vaya.

“Me comentan estrellitas si vieron el anuncio. Nos vemos por E!”, agregó.

Y sí, Kary brilló —y mucho— sin siquiera estar compitiendo.