Karina Ramos revela lo que más extraña de Costa Rica tras cuatro años viviendo en México

Karina Ramos echa de menos sus viajes a las playas de Costa Rica. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

La exreina de belleza y modelo Karina Ramos compartió un mensaje muy nostálgico que dejó ver cuánto extraña su vida en Costa Rica, país al que dejó hace cuatro años para instalarse en México.

“Lo que más extraño de mi país…”

Fue en el 2021 cuando la guapísima miss Costa Rica 2014 sorprendió a todos al anunciar que se iba a vivir al país azteca en busca de nuevas oportunidades profesionales.

Su meta era abrirse camino en la televisión mexicana y consolidarse como modelo internacional, algo que ha logrado con creces. Sin embargo, en las últimas horas, Kary confesó que no todo ha sido color de rosa.

LEA MÁS: Karina Ramos celebra tres años de vivir en el país que la puso a soñar en grande

En un emotivo posteo en Instagram, la tica compartió las cinco cosas que más extraña del país que la vio nacer.

“Lo que más extraño de mi país: escaparme a la playa cada día libre, salir a correr con el calorcito de Guanacaste al amanecer, unos ‘drinks’ viendo el atardecer en Tamarindo, andar en traje de baño todo el día y tostarme bajo el sol”, escribió Ramos junto a varias fotos disfrutando del mar, los paisajes ticos y las piscinas.

A Karina Ramos le encanta hacer ejercicios con el clima de Costa Rica y, en especial, con el de las costas guanacastecas. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

Extraña el calorcito tico y los atardeceres

Aunque en México ha tenido un año lleno de proyectos irreales, como ella misma lo describe, Karina Ramos reconoció que sueña con regresar pronto a Costa Rica, aunque sea por una temporada.

LEA MÁS: Karina Ramos sufrió feo accidente mientras grababa programa de televisión

Una vida de retos y crecimiento en México

Hace unos meses, en entrevista con La Teja, Karina contó que su vida en México ha sido una montaña rusa de emociones, con muchos desafíos, pero también con grandes aprendizajes.

“Llegué (a México) con una idea de lo que quería y mis sueños hoy jamás se comparan con lo que en ese entonces pensé que podía ser y hacer”, confesó la guapa.

Karina Ramos también extraña las horas de Sol que lleva en Costa Rica. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Cantante Paco Jiménez nos contó todo sobre “Lo tomas o lo dejas” de Televisa y su encuentro con Karina Ramos

Actualmente, Kary Ramos no solo ha brillado en la televisión mexicana, sino que también ha impulsado su carrera como modelo y empresaria, consolidándose como una de las ticas más exitosas fuera del país.