Karina Ramos sufrió feo accidente mientras grababa programa de televisión

Karina Ramos sufrió el accidente durante las grabaciones del programa Lo tomas o lo dejas. Fotografía: Cortesía Karina Ramos. (Cortesía/Cortesía)

Karina Ramos sufrió un feo accidente durante las grabaciones del programa Lo tomas o lo dejas, que se transmitió este 2025 en Estados Unidos y México y que representó un sueño cumplido para la costarricense.

LEA MÁS: Karina Ramos se estrenó en la televisión estadounidense: “Es una proyección inmensa”

Alrededor de siete meses después del incidente, la exreina de belleza habló de lo que le pasó, cómo le sucedió y las secuelas que le dejó la situación, que sufrió durante las primeras grabaciones del programa.

“Este año ha sido exageradamente abrumador, emocionante, retador, cansado y lleno de sonrisas y aprendizaje… no podría explicarlo en palabras”, afirmó Karina al compartir un resumen de lo que, hasta ahora, ha sido este 2025 para ella.

En medio de las cosas que destacó, mencionó la caída que sufrió en febrero en el set de Lo tomas o lo dejas y que la obligó a detener una de las cosas que más le gusta hacer: la actividad física.

Karina Ramos mostró los golpes que sufrió producto de la fea caída de las escaleras del set donde grababan Lo tomas o lo dejas. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

“Me caí por las gradas del escenario en las primeras grabaciones. Aún sigo sin superar el nivel de golpe que me llevé”, afirmó Karina, quien mostró una foto del grandísimo golpe que se llevó cerca de la tibia, en su pierna derecha.

LEA MÁS: Karina Ramos recordó un consejo que le dieron hace años y que le cambió la vida

Miss Costa Rica 2014 contó que debido a la lesión se tuvo que someter a varios exámenes y “mil” terapias y ya, dichosamente, salió adelante.

“Me logré recuperar y volver a entrenar”, celebró la tica, quien vive entre Costa Rica y México por sus múltiples compromisos profesionales y de negocios.

Karina recordó que el casting del programa donde sufrió semejante caída lo hizo a mediados de enero pasado, a los pocos días le dieron la noticia de que había sido admitida al programa y 15 días después ya estaba comenzando las grabaciones.

Gracias a Dios que la caída no pasó a más y ella pudo empezar y terminar la temporada del programa, en el que trabajó al lado del popular presentador mexicano Paul Stanley.

Kari también recordó la infección en los riñones que la llevó a observación de un hospital en México por varias horas.

LEA MÁS: Karina Ramos sorprende con el temor que confesó tras el crimen de Charlie Kirk