Karina Ramos se estrenó en la televisión estadounidense: “Es una proyección inmensa”

Karina Ramos es parte de un programa de televisión que le permitió debutar en la televisión de Estados Unidos. Fotografía: Cortesía Karina Ramos. (Cortesía/Cortesía)

Cuatro años, mucho trabajo y gran paciencia. Eso le costó a Karina Ramos cumplir uno de sus mayores sueños en México: ser parte de un programa que se estrenó en Estados Unidos y le permitió debutar en la televisión de ese país.

Miss Costa Rica 2014 no puede estar más feliz, ya que este lunes en el canal Unimás –de la cadena estadounidense de habla hispana Univisión y de la mexicana Televisa– estrenó “Lo tomas o lo dejas”, un espacio de concursos en el que ella es parte del elenco.

El programa salió al aire primero en Estados Unidos y, de forma paralela, en la plataforma streaming de Televisa Vix.

Esa movida permitió a Karina debutar frente al público que consume televisión de habla hispana en Estados Unidos, algo que significa muchísimo para ella porque se proyectará aún más internacionalmente, uno de sus grandes objetivos.

“Es una proyección inmensa y es el enfoque principal del proyecto, primero lanzarlo en Estados Unidos y después en México. Eso me hace sentir muy ilusionada, pero también nerviosa porque es un programa que va a llamar demasiado la atención y ser parte de él me llena de muchas emociones”, afirmó Ramos a La Teja.

Karina Ramos está feliz y agradecida con la oportunidad que le dieron de trabajar en un gran proyecto televisivo. Fotografía: Cortesía Karina Ramos. (Cortesía/Cortesía)

Ramos explicó a este medio que fue la agencia que la representa en México la que le avisó del casting para el programa, pero en un principio lo que andaban buscando eran modelos; cuando la vieron a ella y supieron de su experiencia en tele, la oferta cambió.

“El casting, originalmente, era para modelos. El papel era un poco diferente para lo que al final se hizo y se dio la oportunidad para que me dieran más ‘de aire’ (salir en tele), de soltarme, interactuar y hablar más. Me dijeron que estaban contentos con mi trabajo y eso me hace sentir muy feliz y agradecida porque es un proyecto muy grande que vi lejano por mucho tiempo”, reconoció la guapa, de 31 años.

Cuatro años en México

Karina lleva cuatro años viviendo en México y aunque en ese país siempre ha tenido oportunidades en distintos proyectos de la tele o del modelaje, este representa uno de sus mayores logros alcanzados, según dijo, con mucha paciencia y persistencia.

“En todo lo que tiene que ver con el medio del entretenimiento hay que tener paciencia y eso es duro, emocionalmente, porque uno tiene que prepararse y recibir muchos no, comentarios inapropiados, críticas y ‘hate’ (odio) y eso hace que sea más complicado. Para mí, estar en este programa es demasiado importante y espero que sea el primero de muchos”, celebró Ramos, quien también hizo carrera televisiva en Costa Rica con Teletica.

Karina Ramos hizo carrera en la tele de Costa Rica en programas como De boca en boca, de Teletica. Fotografía: José Díaz. (Jose Diaz)

Este programa es el primero de concursos en el que participa, un formato que le atrajo muchísimo la atención por la acogida que tiene entre la gente y lo emocionante que es, aunque sí la retó bastante.

“Me reta en que es una producción completamente nueva. Conocer a un nuevo equipo de trabajo y en un programa tan grande, algo en lo que no había estado en México, aunque en Teletica hice muchos programas grandes. Lo que pasa es que aquí las cosas son diferentes y se pasa en un constante aprendizaje”, refirió.

Esa oportunidad también le permitió trabajar con uno de los actores y presentadores más populares de México: Paul Stanley, a quien ya conocía de un proyecto anterior en el que habían estado juntos: “Perdiendo el juicio”.

“Volver a trabajar con él fue superdivertido y todo fluyó muy bien. En pantalla se nota la química con chistes y vacilón, porque ya nos conocíamos y esa química en cámaras solo se puede tener con gente que ya conocés”, destacó.

Karina Ramos es figura en la televisión estadounidense

Con este proyecto, Ramos se afianza aún más en México, aunque a Costa Rica no la suelta del todo; por ejemplo, su próximo proyecto en nuestro país será un taller en mayo con Alina Luz Akselrad, miss Argentina 2020, quien vendrá a compartir su experiencia con las ticas que quieren sobresalir en el mundo del entretenimiento y los concursos de belleza.

