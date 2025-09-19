Karina Ramos recordó un consejo que le dieron hace años y que le cambió la vida

Karina Ramos es bastante exitosa en todo lo que hace: el modelaje, la televisión y sus negocios. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

Karina Ramos recordó este viernes un consejo que le dieron hace años y que la impulsó a llegar hasta donde está en la actualidad, esto con el fin de alentar a sus seguidores para que no abandonen los sueños que tienen.

LEA MÁS: Karina Ramos sorprende con el temor que confesó tras el crimen de Charlie Kirk

La exreina de belleza aplicó lo que le dijo uno de sus “coaches” durante una crisis por la que pasó hace un tiempo y hoy goza de grandes oportunidades en el medio del entretenimiento, que la han llevado a las pasarelas, la televisión y el mundo empresarial.

“Hace muchos años, en medio de una minicrisis, uno de mis ‘coaches’ me dijo, y nunca se me olvida: ‘Kary, la gente que te apoya te va a apoyar siempre y la gente que no te quiere, no importa cuánto hagás para intentar agradarles, no te va a querer’”, mencionó Ramos.

Kary no dio el contexto bajo el cual recibió ese consejo, pero sí instó a la gente a tirarse al agua e ir con todo a conquistar los anhelos que tengan.

LEA MÁS: Karina Ramos mostró por qué es una de las mujeres más lindas de Costa Rica

“Tenemos tanto miedo de hacer el ridículo, de que nos rechacen, de que nos critiquen, que cuántas cosas dejamos de hacer justamente por eso”, lamentó Karina.

Karina Ramos le habla a sus seguidores

“Grábense esto: no tengan miedo de tocar puertas, no tengan miedo de pedir oportunidades y tampoco tengan miedo de decir lo que piensan. Nunca nos va a apoyar todo el mundo, pero siempre van a haber personas que conectan con nosotros”, agregó.

Ramos dijo que siempre se abre una puerta del montón que se tocan y que eso es suficiente “para saber que vamos por el camino correcto”.

LEA MÁS: Karina Ramos y el gesto que demuestra su gran corazón: “Yo no te voy a fallar”