Karina Ramos y el gesto que demuestra su gran corazón: “Yo no te voy a fallar”

Karina Ramos demostró este viernes el gran corazón que tiene con un hermoso gesto que evidenció que es más bella por dentro que por fuera.
LEA MÁS: Karina Ramos dejó a más de uno boquiabierto tras posar en un mágico escenario
La exmiss Costa Rica habló sobre el perrito que rescató hace casi un año y que ahora tiene una mejor vida gracias a su amor y a sus cuidados.
Tommy es el nombre del peludito de Kary, a quien ella le prometió que no le iba a fallar como, posiblemente, lo hizo su anterior familia.
“No importa cuántas personas te ignoraron o te lastimaron antes, yo no te voy a fallar”, expresó Karina en una historia de Instagram donde compartió una foto del animalito y la nueva vida que tiene a su lado.
LEA MÁS: Karina Ramos y cantante de Ragga by Roots usan lenguaje muy tico en famoso programa de México
Kary tocó ese tema porque, dijo, en setiembre se cumple un mes desde que Tommy llegó a su vida.
“El próximo mes se cumple un año del atropello y el rescate de Tommyto. Es evidente que ha sufrido abandono y maltrato por muchos años . Ahora es un perrito muy feliz y amado, que anda en carro con su mamá millenial”, afirmó Karina.
Kary vive en México y allá la vida también le está sonriendo a ella con grandísimas oportunidades artísticas que, muy posiblemente, son premio a ese gran corazón que, una vez más, demostró tener.
LEA MÁS: Karina Ramos cumple otro gran sueño: “Espero hacerlos sentir orgullosos donde quiera que vaya”