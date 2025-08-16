Farándula

Karina Ramos y el gesto que demuestra su gran corazón: “Yo no te voy a fallar”

Karina Ramos no solo es bellísima por fuera; por dentro, la exmiss Costa Rica es todavía más hermosa

Por Manuel Herrera
Karina Ramos.
Karina Ramos es una de las mujeres más bellas de Costa Rica. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

Karina Ramos demostró este viernes el gran corazón que tiene con un hermoso gesto que evidenció que es más bella por dentro que por fuera.

La exmiss Costa Rica habló sobre el perrito que rescató hace casi un año y que ahora tiene una mejor vida gracias a su amor y a sus cuidados.

Tommy es el nombre del peludito de Kary, a quien ella le prometió que no le iba a fallar como, posiblemente, lo hizo su anterior familia.

“No importa cuántas personas te ignoraron o te lastimaron antes, yo no te voy a fallar”, expresó Karina en una historia de Instagram donde compartió una foto del animalito y la nueva vida que tiene a su lado.

Kary tocó ese tema porque, dijo, en setiembre se cumple un mes desde que Tommy llegó a su vida.

“El próximo mes se cumple un año del atropello y el rescate de Tommyto. Es evidente que ha sufrido abandono y maltrato por muchos años . Ahora es un perrito muy feliz y amado, que anda en carro con su mamá millenial”, afirmó Karina.

Karina Ramos.
Karina Ramos compartió esta historia en la que dejó ver su gran corazón. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

Kary vive en México y allá la vida también le está sonriendo a ella con grandísimas oportunidades artísticas que, muy posiblemente, son premio a ese gran corazón que, una vez más, demostró tener.

