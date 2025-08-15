Karina Ramos dejó a más de uno boquiabierto tras posar en un mágico escenario

Karina Ramos se dio un gustito que muchos quisieran y dejó ver toda su belleza. (Instagram/Instagram)

Karina Ramos se dio un gustito que muchos quisieran y dejó ver toda su hermosura en una playa del país.

La exreina de belleza se fue a pasear a Tamarindo, Guanacaste, uno de sus destinos favoritos, y compartió varias fotografías en vestido de baño.

LEA MÁS: Un tico comparó a famoso influencer de otro país con Cocorí y este le respondió en un video

“Unos días trabajando lejos de la locura de la ciudad, corriendo tempranito, disfrutando el atardecer con el sonido del mar y parada obligatoria en Agua Salada Tamarindo (restaurante)“, escribió Karina en su publicación en Instagram.

LEA MÁS: (Video) Perrito se roba el show en Costa Rica tras montar una moto frente a todos

Esta zona elegida por Ramos es muy buscada por turistas gracias a su variedad de actividades, como surf, kayak y pesca, además de diversos restaurantes y opciones de hospedaje.

Si usted anda buscando algo más allá del ambiente playero, también puede explorar el Parque Nacional Marino Las Baulas.