Karina Ramos dejó a más de uno boquiabierto tras posar en un mágico escenario

Turismo

Karina Ramos se dio un gustito que muchos quisieran y dejó ver toda su belleza

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Karina Ramos soltó todo lo que piensa de Shakira luego de que la cantante se levantara de las cenizas por el final de su matrimonio con Gerard Piqué.
Karina Ramos se dio un gustito que muchos quisieran y dejó ver toda su hermosura en una playa del país.

La exreina de belleza se fue a pasear a Tamarindo, Guanacaste, uno de sus destinos favoritos, y compartió varias fotografías en vestido de baño.

“Unos días trabajando lejos de la locura de la ciudad, corriendo tempranito, disfrutando el atardecer con el sonido del mar y parada obligatoria en Agua Salada Tamarindo (restaurante)“, escribió Karina en su publicación en Instagram.

Esta zona elegida por Ramos es muy buscada por turistas gracias a su variedad de actividades, como surf, kayak y pesca, además de diversos restaurantes y opciones de hospedaje.

Si usted anda buscando algo más allá del ambiente playero, también puede explorar el Parque Nacional Marino Las Baulas.

Esta fue una de las fotografías compartidas por Karina Ramos. (Karina Ramos/Instagram)
Karina Ramos
Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

