Karina Ramos sorprende con el temor que confesó tras el crimen de Charlie Kirk

Karina Ramos no suele meter la cuchara en temas políticos o polémicos, pero hizo la excepción ante la ola de violencia que sacude el mundo entero. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

Karina Ramos dejó de lado su “vida color rosa” y se puso seria para hablar sobre un miedo que tiene, mientras reflexionó sobre el lamentable asesinato del activista político estadounidense, Charlie Kirk.

A Kirk lo mataron, cruelmente, el 10 de setiembre pasado en Orem, Utah, y su muerte le ha dado la vuelta al mundo entero, generando reacciones de diferentes vertientes, algunas lamentando su asesinato y otras, increíblemente, celebrándolo.

“No hago este tipo de contenido muy a menudo, pero siento hace días la responsabilidad de hablar sobre estos temas, porque da miedo ver la manera de pensar de muchas personas aquí en redes sociales”, afirmó Karina este martes, en un mensaje que publicó en Instagram junto con un video en el cual habló del caso de Kirk y de otros que vienen sacudiendo al mundo.

Según la exreina de belleza, no siempre estuvo de acuerdo con las opiniones de Kirk; sin embargo, eso no le impidió quedarse callada ante una situación que cada vez debe preocupar más a las personas.

Karina Ramos reflexionó sobre la ola de violencia que sacude el mundo

“He visto videos de personas diciendo que ya era hora, que alguien tenía que hacerlo (matarlo) y yo sigo sin entender ese montón de odio injustificado. Y sí, él tenía una ideología conservadora, no apoyaba a muchos grupos sociales, pero eso está muy lejos de ser una razón para desear la muerte a una persona”, afirmó Karina.

Karina Ramos defiende libertad de opinar

Ramos defendió la libertad de las personas para expresar sus ideas y pensamientos “sin miedo a que nos atraviesen una bala por ello”.

“En redes sociales, en la calle, todos los días es todavía más evidente la falta de tolerancia, respeto, empatía y simples peleas sencillas y cotidianas terminan en balas, puñales, golpes… Una diferencia de opiniones jamás va a ser una razón para tratar de desvivir a alguien. Una infidelidad no puede ser motivo suficiente para un intento de asesinato, tampoco una pelea de vecinos debería de terminar con la vida de una persona, ni mucho menos ese montón de discusiones en carretera, que también terminan en este tipo de situaciones”, agregó la guapísima modelo.

El mayor temor y preocupación de la exmiss Costa Rica es la cantidad de personas que día a día ven normales ese tipo de conductas y que “casi apoyan esta ola de violencia”.

Charlie Kirk fue asesinado el 10 de setiembre 2025. Fotografía: Archivo LT. (Shutterstock/Foto)

“Lo más preocupante es la cantidad de personas que apoyan al agresor, al igual que está pasando en el caso de Charlie. Hago este video porque no es posible que se normalicen este tipo de reacciones de violencia y, además de esto, no es normal no poder manejar la ira y querer matar a alguien solo porque te hizo enojar. El autocontrol y la inteligencia emocional deberían ser algo más común, que se tiene que trabajar demasiado e inculcarlo como algo esencial en la vida de todas las personas”, consideró.