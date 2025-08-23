Karina Ramos mostró por qué es una de las mujeres más lindas de Costa Rica

La modelo y ex miss Costa Rica, Karina Ramos, volvió a dejar a todos con la boca abierta al compartir unas imágenes que confirman por qué es considerada una de las mujeres más bellas del país.
Por medio de su cuenta de Instagram, la guapa compartió unas fotos en la playa, nada más y nada menos que en Miami, donde mostró su despampanante figura.
Ramos sale en un traje de baño blanco, con el pelo recogido y bien bronceada.
Varios de sus seguidores no dudaron en comentar al verla: “Hermosa”, “Ella es una de las mujeres más bellas de Costa Rica”, “Es una sirena de infarto”, “Es una mujer elegante y atractiva”.
La exreina de belleza expresó que estaba por Miami (Estados Unidos) antes de regresar al trabajo.