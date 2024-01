Karina Ramos celebra tres años de vivir en el país que la puso a soñar en grande

Karina Ramos cumplió este 25 de enero tres años de vivir en México.

La espectacular Karina Ramos celebró este jueves tres años de haber dejado Costa Rica para irse a vivir a México, país que la puso a soñar en grande en lo laboral y personal.

Así lo reconoció la guapa exreina de belleza en un posteo que hizo en Instagram, donde habló de las luces y las sombras de este tiempo viviendo fuera de Costa Rica.

Según Kari, el país azteca le ha enseñado a través de su gente, su cultura y sus proyectos que “siempre se puede soñar más alto”.

“Han sido tres años de sube y baja. He conocido partes de mí que no sabía que existían y he construido una nueva versión que amo mucho. Llegué hace tres años con una idea de lo que quería y mis sueños hoy jamás se comparan a lo que en ese entonces pensé que podía ser y hacer”, dijo la radiante exmiss Costa Rica.

Ramos reconoció aprendizajes y errores en este tiempo, y mencionó que ha conocido gente increíble, aunque extraña muchísimo a algunas personas que dejó en su terruño.

“Pero definitivamente comprobé que los momentos en los que tienes más dudas o miedo son los que forjan tus mejores versiones y siempre vale la pena saltar”, afirmó.

Karina Ramos está feliz porque en México ha podido afianzar su carrera en la televisión.

“Recuerden esto: siempre que algo se va es porque hay que hacerle espacio a algo mejor que viene y así resumo los últimos años de mi vida, donde laboral y personalmente he llorado por situaciones, proyectos y personas que he perdido y no hay una de esas situaciones que no diga que valió la pena el dolor para todo lo nuevo que hoy estoy viviendo”, continuó.

La sensual modelo y empresaria compartió con el mensaje una seguidilla de las mejores fotos que se ha tomado este enero en el país que, dice ella, la hizo sentir en su casa desde el 25 de enero del 2021, cuando aterrizó con sus maletas llenas de sueños.